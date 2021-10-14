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Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Baykan, Elazığ güreşçileriyle görüştü

İHA

Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Baykan, Elazığ güreşçileriyle görüştü

Güreşçileri ziyaret eden Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, sporcuları Gençlik Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ile telekonferansla görüştürdü.
Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, ilin başarılı spor branşlarından güreşte mücadele eden sporcular ve antrenörlerle bir araya geldi. Gençlik Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan güreş antrenmanına görüntülü arama ile misafir olup güreş sporcuları ile telekonferans yaptı. Baykan gerçekleştirilen görüşmenin anısına 25 sporcuya ve hocalarına hediye göndereceğini ifade ederek, "Arkadaşlar Allah hepinizi bahtınızla güldürsün Türkiye, Avrupa, dünya olimpiyat madalyaları nasip etsin. Elazığ bu memleketin temel direklerinden önemli kalelerinden. Siz orada millet, vatan adına hem spor yapıyorsunuz hem bayrağa, ezana, dinimize hürmetle inşallah hocalarımız sizleri yetiştiriyor. Ailelerinize selamlarımı söyleyin. Okullarınızda başarılar diliyoruz. Artık spor yapmak kıymetlendi. Hem okullarınızı hem sporunuzu ihmal etmeyin. Ayrıca ailelerinizi hiçbir zaman ihmal etmeyin. Önemli olan anne baba duası almak. Hepinize başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun" dedi.
Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise "Her daim yanımızda olan Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Mehmet Baykan bugün güreş antrenmanımıza görüntülü arama ile misafir oldu. Ben desteklerinden dolayı başta Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüze, milletvekillerimize, valimize, Belediye Başkanımıza, il başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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