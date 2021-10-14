Elazığ’dan 3 sporcu Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda

İtalya’da düzenlenecek olan WAKO Dünya Kick Boks Şampiyonası'na Elazığ’dan 3 sporcu katılacak.

WAKO Dünya Kick Boks Şampiyonası 1625 Ekim tarihleri arası İtalya’da düzenlenecek. Organizasyona Türk Milli Takımı kalabalık bir kafile ile katılım sağlarken, Elazığ’dan da 3 sporcu madalya mücadelesi verecek. +70 kiloda Mihriban Güneri, 69 kiloda Mahmut Güneş ve 52 kiloda Mahmut Jiyan Kaya, şampiyonada Elazığ ve Türkiye adına mücadele edecek.

Sporcularına güvendiğini ve madalyayla Türkiye'ye döneceklerini ifade eden Kick Boks Milli Takımlar Antrenörü Abdullah Alan, "İnşallah sporcularımız İtalya’da bayrağımızı dalgalandıracaklar. Elazığ’dan milli takımımıza 3 sporcumuzu gönderdik. İnşallah tüm sporcularımız önemli dereceler alarak ülkemize dönecektir” dedi.

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