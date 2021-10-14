Elazığ'da 15. Bağ Bozumu ve Orcik Festivali başladı Festivalde ‘En Güzel Üzüm’ yarışması düzenlendi Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, önlüğü giyinip orcik yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da 15. Bağ Bozumu ve Orcik Festivali başladı Festivalde ‘En Güzel Üzüm’ yarışması düzenlendi Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, önlüğü giyinip orcik yaptı

İHA

Elazığ'da 15. Bağ Bozumu ve Orcik Festivali başladı Festivalde ‘En Güzel Üzüm’ yarışması düzenlendi Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, önlüğü giyinip orcik yaptı

Elazığ’ın merkeze bağlı Sün köyünde 15. Bağ Bozumu ve Orcik Festivali düzenlendi. Festivalde ‘En Güzel Üzüm’ yarışması da düzenlendi.
Elazığ Valiliği himayesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15. Orcik Festivali ve Bağ Bozumu Şenliği, merkeze bağlı Sün köyünde gerçekleştirildi. Mehter takımı ve Elazığ folklor ekibinin oyunlarıyla başlayan festivalde Bakan Yardımcısı Tunç, üzümden yapılan ürünleri inceleyip, bağ bozumuna katıldı. Festivalde üzüm yetiştiricileri tarafından toplanan üzümler sepetler halinde alana getirilirken, katılımcılar tarafından ‘En Güzel Üzüm’ yarışması yapıldı. Yarışmada birinci olan vatandaşlara çapa makinesi verilirken, diğer katılımcılara ise il protokolü tarafından çeşitli hediyeler taktim edildi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ve Vali Dr. Ömer Toraman’ın eşliğinde il protokolü beyaz önlüklerini giyerek ipe dizilmiş cevizleri bulamaca batırarak kentin tescilli ürünü orcik yaptı.

“Ülkemiz yaklaşık 470 bin hektar alanda gerçekleştirdiği 4 milyon 300 bin ton üzüm ile dünyada 5’inci sırada yer alıyor”
Burada çok kıymetli bir ürünün bugün tanıtımını ve bağ bozumu şenliğinde bulunduklarını aktaran Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, “Üzüm Elazığ için çok değerli bir tarımsal üründür. Elazığ için hem kültürel, hem de iktisadi anlamda oldukça değeri olan bir ürünümüzdür. Bu tarımsal ürünümüzün gelişmesi ve hak ettiği yeri bulmasıyla alakalı Bakanlığımızın araştırma enstitüleri, sürekli bir çalışma halindeler. Bağcıkla alakalı da özellikle Elazığ bağcılığının geliştirilmesi ile alakalı araştırma enstitülerimiz bu konu üzerinde çalışıyorlar. Hem üzümün kalitesinin arttırılması hem de üzümün zararlara karşı korunması, iktisadi olarak da üzümün değerini bulması ve üreticilere ve yetiştiricilere para kazandırmasını sağlamaktır. Üzümün İklim ve toprak istekleri yönünden çok seçici olmaması, kolay olması ve farklı şekillerde değerlendirilmesi gibi sebeplerden dolayı dünyada ki en yaygın kültür bitkilerinden biridir. FAO verilerine göre, 2019 yılı itibariyle dünyada 7.7 milyon hektar alanda üzüm üretimi yapılmakta olup bu üzüm alanlarının 22.7’si İspanya’da İspanya’yı Fransa, İtalya, Çin ve Türkiye takip ediyor. Ülkemiz yaklaşık 470 bin hektar alanda gerçekleştirdiği 4 milyon 300 bin ton üzüm ile dünyada 5’inci sırada yer alarak dünya üzüm üretim miktarının önemli bir kısmını gerçekleştiriyor. Üzüm üretiminde önemli bir yere sahip olan Manisa 1 buçuk milyon ton üretim ile Türkiye üretiminin yüzde 35, 6’sını Mersin 383 bin tonluk üretimle 2’nci sırada Denizli de 3’ncü sırada yer alıyor. Elazığ ilimiz ise 110 bin dekar alanda 90 bin ton üzüm üretimi ile Türkiye sıralamasında 10’ncu sırada yer almaktadır. İlimiz şıralık üzüm üretiminde Türkiye üretiminin yüzde 11’ni sofralık üzüm üretiminde ise yüzde 2 buçuğunu karşılıyor. Üzüm yaş meyve olarak pazara indiği gibi aynı zamanda işleme sanayisine de hitap eden sanayisi olan bir üründür. İşleme sanayisinin sağladığı ham madde girdiği yüksek, kaliteli ve katma değer üretecek potansiyeldedir. Bu katma değerin ortaya çıkarılması Elazığ ve ülke ekonomisi açısından hayati öneme sahiptir” dedi.
Festivalde konuşan Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman ise, “Burada toplanan bir mahsulle karşı karşıyayız. Bu çok kıymetli bir tablo çok meşakkat içeren, emek içeren vatandaşımızın ve üreticimizin alın terini görüyoruz aslında ben sağ tarafta ki ürünleri görünce o üreticilerin yüzündeki mutluluğu da hissedebiliyorum. Bütün üreticilerimizi tebrik ediyorum. Emeklerinin karşılığını gururla sergiliyorlar. Bütün katılımcıları tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Festivali Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'un yanı sıra Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, STK temsilcileri ve üzüm yetiştiricileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi kapsamlı temizlik çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Elazığ Belediyesi kapsamlı temizlik çalışmalarına ...
Elazığ’da 3 gün sürecek ’Bilim Şenliği’ startı verildi
YEREL HABERLER Elazığ’da 3 gün sürecek ’Bilim Şenliği’ startı ...
Bölgesel Amatör Ligde ilk hafta Elazığ derbisi
YEREL HABERLER Bölgesel Amatör Ligde ilk hafta Elazığ derbisi
ETSO'da ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ETSO'da ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
Elazığ’dan 3 sporcu Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda
YEREL HABERLER Elazığ’dan 3 sporcu Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda
Elazığspor, sezonun en düşük seyircisi sayısıyla oynadı
YEREL HABERLER Elazığspor, sezonun en düşük seyircisi sayısıyla ...
Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası açılıyor
YEREL HABERLER Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nün yeni ...
Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Baykan, Elazığ güreşçileriyle görüştü
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Baykan, ...
2 doz aşı hayatta tuttu, 89 yaşındaki Firdevs nine koronayı hafif atlattı 89 yaşında koronavirüsü yenen Firdevs nine: "Aşı olmayanlar hiç beklemesinler hemen aşı olsunlar" "Aşılarımı olmasaydım belki bu dünyada olmayacaktım"
YEREL HABERLER 2 doz aşı hayatta tuttu, 89 yaşındaki Firdevs nine ...
Elazığ’da 788 kişinin başvuru yaptığı TYP kura çekimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Elazığ’da 788 kişinin başvuru yaptığı TYP kura çekimi ...
Elazığ'da jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Elazığ'da jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu: 1 ...
Elazığ'da jandarma operasyonu; ruhsatsız silah ve uyuşturucu düzenekleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da jandarma operasyonu; ruhsatsız silah ve ...
Cevizi top yapıp plastik meyve kasasında langırt oynadılar
YEREL HABERLER Cevizi top yapıp plastik meyve kasasında langırt ...
Elazığ İl Özel İdare Başantrenörü Hakan Acer: ''Grup maçlarına galibiyetle başlamak önemliydi''
YEREL HABERLER Elazığ İl Özel İdare Başantrenörü Hakan Acer: ''Grup ...
Eurocup Women: Elazığ İl Özel İdare: 74 - Uni Gyor: 67
YEREL HABERLER Eurocup Women: Elazığ İl Özel İdare: 74 - Uni Gyor: ...
TFF 3. Lig: Elazığspor: 4 - Çatalcaspor: 3
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Elazığspor: 4 - Çatalcaspor: 3
Başkan Şerifoğulları: “Yılların problemiydi çözüme kavuşturduk”
YEREL HABERLER Başkan Şerifoğulları: “Yılların problemiydi çözüme ...
Elazığ’da Fırat Üniversitesi Kadın Kolları tarafından hayır çadırı açıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da Fırat Üniversitesi Kadın Kolları tarafından ...
Gençlik ve Değişim Derneği'nin projesi en iyi proje seçildi
YEREL HABERLER Gençlik ve Değişim Derneği'nin projesi en iyi proje ...
Elazığ’da çiftçilere yüzde 75 hibeli sarımsak tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da çiftçilere yüzde 75 hibeli sarımsak tohumu ...
Elazığ’da mini terminal binası tamamlandı
YEREL HABERLER Elazığ’da mini terminal binası tamamlandı
Elazığ’da kaçak avcılığın önlenmesi için denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ’da kaçak avcılığın önlenmesi için denetimler ...
'Görünmezi Görünür Kıl' projesinde çalışanların eğitimi sürüyor
YEREL HABERLER 'Görünmezi Görünür Kıl' projesinde çalışanların ...
Vali Toraman, kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Toraman, kentsel dönüşüm alanında incelemelerde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.