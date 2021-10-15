Elazığ'da yılanın fareyi yutma anı kameralarda

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Elazığ’da yılanın doğada fareyi yutma anı bir çoban tarafından görüntülendi.

Alacakaya ilçesine bağlı Halkalı köyünde sürüsünü otlatan bir çoban, dağlık alanda yılanı fark etti. Yılanın yanına köpeği ile yaklaşan çoban, yılanın yakaladığı fareyi yutmaya çalıştığını gördü. Çoban, yılanın fareyi yutma anını cep telefonu ile görüntüledi.

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