Elazığ’da Fuar ve Kongre Merkezi’nde çalışmalar sürüyor

Elazığ’da şehir ekonomisine ve turizmine canlılık kazandıracak olan Fuar ve Kongre Merkezinde çalışmalar sürüyor.

Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük fuar ve kongre merkezlerinden biri olacak Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi yapım çalışmaları sürüyor. İnşası tamamlanan Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi binasında iç mekan çalışmaları devam ediyor. Ayrıca fuar ve kongre merkezi yerleşkesinde yer alan restoran ve kafeterya bölümlerinde de yapım çalışmaları sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarına geçileceği bildirildi.

25 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve 17 bin metrekare kapalı alana sahip olan Fuar ve Kongre Merkezi bünyesinde; iki adet 3 bin metrekarelik toplam 6 bin metrekare kapalı fuar ve sergi alanı, idari bina bünyesinde bir adet 120 kişilik, bir adet 360 kişilik çok amaçlı kongre salonu, üç adet toplantı salonu, fuaye alanı, iki adet 108 kişilik nikah salonu, nikah memurluğu, restoran, kafeterya, içerisinde ofislerin ve toplantı salonlarının bulunduğu ticaret merkezi, 145 araçlık kapalı, 45 araçlık açık otopark yer alacak.

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