Elazığ'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında İstasyon kavşağında bulunan alt geçitte meydana geldi. 23 ABL 960 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce refüjdeki direğe ardından da karşı şeritten gelen 54 KA 297 plakalı hafif ticari araca çarptı. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken polis olay yerinde inceleme yaptı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-10-16 20:53:33



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