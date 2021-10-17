AK Parti'li eski Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu hayatını kaybetti

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’ın Palu ilçesi eski Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 2 dönem Palu Belediye Başkanlığı görevi yürüten Mehmet Sait Dağoğlu evinde kalp krizi geçirdi. Ailesi tarafından Palu Devlet Hastanesine kaldırılan Dağoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Dağoğlu, 20042009 ile 20142019 tarihleri arasında 10 yıl süreyle AK Parti’den Palu Belediye Başkanlığı görevi yürütmüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.