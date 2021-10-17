Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 61 - Hatayspor: 103

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Hatayspor deplasmanda karşılaştığı Elazığ İl Özel İdare’yi 42 sayı farkla 10361 mağlup etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı Hatayspor’a 10361 mağlup oldu. İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maçta baştan sona etkili olan konuk takım, ilk periyodu 358, ikinci periyodu 5423, üçüncü periyodu 7247 ve maçı 10361 kazandı.

Hatayspor’dan Aaryn Willey kaydettiği 20 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Elazığ İl Özel İdare’de Kolby Morgan’ın 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

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