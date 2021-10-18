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Hüseynik Mahallesi'ndeki tarihi konaklar, sonbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü

İHA

Hüseynik Mahallesi'ndeki tarihi konaklar, sonbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü

Elazığ'da 1700'lü yıllarda kurulduğu tahmin edilen Hüseynik Mahallesi, sonbaharın gelmesiyle birlikte taşlı dar sokakları, ahşap konaklar, asırlık ağaçlar, bağlar ve bahçelerle ayrı bir güzelliğe büründü.
'Hüseynik'ten çıktım şeher yoluna' türküsüne konu olan Hüseynik Mahallesi, sonbaharın gelmesiyle birlikte tarihi mekanların güzellikleri gün yüzüne çıkmaya başladı. Harput'un eteklerindeki Hüseynik, yolları, asırlık ağaları ve yüzyılın yorgunluğuna rağmen ayakta kalabilen tarihi evleri ile zamana karşı direnen bir mahalle. Sonbahar ayları ile birlikte başka bir görünüme bürünen bölge taşlı dar sokakları, ahşap konaklar, asırlık ağaçlar, bağlar ve bahçelerle görenleri kendine hayran bırakıyor.
Tarihi dokusuyla yıllara meydan okuyan Hüseynik Mahallesi'nin turizme kazandırılması için de çalışmaların başladığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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