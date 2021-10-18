Kampüste öğrenciler halk oyunları ile gönüllerince eğlendi

Fırat Üniversitesi’nde (FÜ) öğrencilerin motivasyonlarını artırmak, il dışından gelen öğrencilere Elazığ yöresine ait yöresel oyunları tanıtmak amacıyla halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Korona virüs salgını nedeniyle uzun bir süredir kampüsten uzak kalan öğrenciler için FÜ’de çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. FÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından geçtiğimiz hafta ‘Kampüste Nota Sesleri’ etkinliği kapsamında konser verilmişti. Bugün ise il dışından gelen yaklaşık 25 bin öğrenciye Elazığ kültürünü, musikisini ve yöresel halk oyunlarını tanıtmak amacıyla bu hafta da halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Kampüsün içinde bulunan Kültür Park'ta düzenlenen etkinliğe FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Soner Özgen, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar ve öğrenciler katıldı.

Gerçekleştirdikleri sosyal etkinliklerle bir nebze de olsa öğrencilerde oryantasyon sürecini hızlandırmaya yardımcı olduklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Öğrencilerimiz korona virüs nedeniyle yaklaşık 1 buçuk senedir kampüsten uzaktalardı. Yüz yüze eğitim başlayınca hem öğrencilerimize moral ve motivasyon vermek hem de Elazığ dışından gelen öğrencilerimizin uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla zaman zaman böyle etkinlikler düzenliyoruz. Geçen hafta bu şekilde bir etkinliğimiz vardı. Bu hafta da Elazığ’ın yöresel oyunlarını arkadaşlarımız sergilemiş oldular. Bu vesileyle özellikle il dışından gelen öğrencilerimize Elazığ’ın kültürünü de tanıtmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de öğrencilerimizin sınavlarından önce ve sonra onları rahatlatacak sosyal etkinlikler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Öğrenciler halk oyunları gösterisinde gönüllerince eğlenirken, etkinlikler nedeniyle Fırat Üniversitesine teşekkür etti.

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