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Matematiği sevmediği halde girdiği yarışmada dünya şampiyonu oldu 9 yaşında dünyayı dize getirdi madalyayı Türkiye’ye kazandırdı

İHA

Matematiği sevmediği halde girdiği yarışmada dünya şampiyonu oldu 9 yaşında dünyayı dize getirdi madalyayı Türkiye’ye kazandırdı

Elazığ’da 4'üncü sınıfa öğrencisi 9 yaşındaki Şems Sanaç, 21 ülkeden öğrencilerin katıldığı Dünya Caribou Matematik Yarışmasında İngilizce olarak sorulan 12 matematik sorusunun tamamını doğru olarak cevaplayarak kendi yaş kategorisinde dünya şampiyonu oldu.
Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) 4'üncü sınıf öğrencisi Şems Sanaç, Kanada merkezli düzenlenen 21 ülkeden 12 bin öğrencinin bulunduğu Dünya Caribou Matematik Yarışmasına katıldı. Pandemiden dolay online olarak düzenlenen yarışmada Sanaç, İngilizce olarak sorulan 12 matematik sorusunun tamamını doğru cevaplayarak dünya şampiyonu oldu. Matematiği sevmediği halde şampiyon olduğunu belirten Şems, akranlarına da önerilerde bulundu.
Bu yıl BİLSEM'i kazandığını aktaran Şems Sanaç, "Sınav Caribou matematik sınavıydı. Tüm sorular İngilizceydi. 12 soru vardı. Hepsini çözdüm. Genellikle zordu ama aralarında kolayları da vardı. Matematiği sevmiyorum ama yetenekliyim. BİLSEM'in matematik anlayışı çok farklı. Sadece matematik değil. Bir de görsel vardı. BİLSEM'in matematiği de görsele dayalı. Bunun sayesinde sınavda daha başarılı oldum. Sınav Kanada'da online olarak düzenlendi. Bilgisayardan girdim. 24 ülkeden 12 binden fazla kişi girdi. Onların arasından birinci oldum. Birinciliği Türkiye'ye getirdiğim için çok mutlu ve gururluyum. Arkadaşlarıma önerim, görsel zeka ile hazırlanmalarını tavsiye ederim. Üzerlerinde baskı olmaz ve hırs yapmazlar, rahat ve keyifli olurlarsa bence onlarda başarırlar" dedi.

"Şems farklı bir çocuk, kendi dünyası var"
Babası Olgay Sanaç ise "Şems Caribou tarafından düzenlenen İngilizce matematik yarışmasına girdi. Burada güzel bir derece elde etti. Şems, farklı bir çocuk. Kendi dünyası var. Orada yaşayan bir çocuk. Kendi kendine böyle bir başarı sağladı. Böyle bir başarı beklemiyordum. Sınav çok zordu. Farklı bir bakış açıları var. Aslında hiçbir şey anlamadık. Kendi kendilerine matematik durumu geliştirdiler ve Şems onda başarılı oldu. Matematiği hiç sevmiyor ama onun sevmediği matematik bizim standartlarımızda gördüğümüz matematik. Bu BİLSEM'in öğrettiği Caribou'nun sınavında matematik görsel zekaya dayalıydı. Onunla arası çok iyi. Okulda da diğer derslerinde de bayağı başarılı. Kendine ait kafasında bir kurku yapıyor ve orada yaşıyor. hayal dünyası var ve onu bozmamaya gayret ediyoruz. Bayağı gururluyuz. Hem ülkemiz hem de şehrimiz adına çok büyük bir başarı oldu" diye konuştu.

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