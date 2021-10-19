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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığspor - Kahta 02 Spor maç biletleri satışta

İHA

Elazığspor - Kahta 02 Spor maç biletleri satışta

Elazığspor Kulübü, Kahta 02 Spor maç biletlerinde fiyat değişikliğine gitmezken, maç biletleri Elazığspor Storeden satışa sunuldu.
TFF 3. Lig 1. Grubun 9. haftasında oynanacak olan Elazığspor Kahta 02 Spor maçı biletleri satışa çıkartıldı. Bilet fiyatlarında yine değişikliğe gidilmedi ve 10 liradan satışa sunuldu. 23 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'da Doğukent Stadyumunda oynanacak olan karşılaşmaya yine çift doz aşısını olan taraftarlar alınacak. Biletler maç gününe kadar Elazığspor Storeden satışa sunulacak. Maç günü ise hem Doğukent Stadyumundan hem de Elazığspor Storeden satışa devam edilecek.

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