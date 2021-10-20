Elazığ'da depremzedeler yeni konutlarına kavuşuyor Elazığ’da son 2 haftada bin 683 konut hak sahiplerine teslim edildi

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçelerde yapımına başlanan konutlar tamamlandı. Palu ve Kovancılar ilçelerinde hak sahibi olan 526 depremzede çekilen kura ile yeni konutlarına kavuştu. Bununla birlikte son 2 hafta içinde bin 683 konut hak sahiplerine teslim edilmiş oldu.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde binlerce konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde 24 bin 83 konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında tamamlanan binlerce konutun teslimatı yapıldı. TOKİ tarafından Palu ve Kovancılar ilçelerinde yapımına başlanan konutlar da tamamlandı. İki farklı ilçede hak sahibi olan 526 depremzede için yapılan kura çekimi AFAD binası toplantı salonunda 1'inci Noter Ahmet Alıcı başkanlığında Vali Dr. Ömer Toraman'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Elazığ’ın depremin yaralarını artık çok hızlı bir şekilde sarıp toparlandığını belirten Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, "Son eksik kalan işler de hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Bu çerçevede son 2 hafta içerisinde bugün de çekeceğimiz kuralar dahil olmak üzere bin 683 konutun kurasını son iki hafta içerisinde çekmiş oluyoruz. Bugün 526 konutun sahibi belli olacak. İlk Palu ve Kovancılar ilçesinde kura çekimi yapmış olacağız. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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