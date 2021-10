Elazığspor’dan kenetlenme çağrısı

Sancaktepe FK maçı sonrası taraftarların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerin akabinde takım kaptanı Yiğitcan Erdoğan, genç golcü Yusuf Ensar Poyrazlı ve Kulüp Başkanı Serkan Çayır basın toplantısı düzenledi.

Sancaktepe FK ile deplasmanda oynanan ve 33’lük beraberlikle sona eren maçın sonunda taraftarların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler hakkında kulüp bir basın toplantısı düzenledi. Kaptan Yiğitcan Erdoğan, genç golcü Yusuf Ensar Poyrazlı ve Kulüp Başkanı Serkan Çayır, düzenledikleri basın toplantısıyla olaya açıklık getirerek, kenetlenme çağrısında bulundu. Durumun gündemi gereğinden fazla meşgul ettiğine dikkat çeken kaptan Yiğitcan Erdoğan, "Ensar bizim için çok değerli, kıymetli, onu hakikaten çok farklı bir yerde tutuyoruz. Ensar’ın iyiliği için kendimde kulağını çekme hissi gördüm. Görüntü nedir ne değildir izlemedim açıkçası. Önemli olan Elazığspor’un armasını yaşatmak. Ensar gibi yukarıda daha yaşları 20’yi geçmemiş kardeşlerim var. Hepsi sorumluluğunun farkında olan çocuklar ama zaman zaman gençliğin verdiği heyecanla yanlış yapabiliyorlar. Çok uzatacak bir şey yok. Burada üzdüğümüz Ensar’ın ailesi olmuştur. Ben nasıl burada Ensar’ın iyiliği için kulağını çekiyorsam onlar da gelip benim kulağımı çekebilirler. Bizim hücum hattı güçlü. Rakip tribünler de hep Ensar’ın üstüne oynadı. Hakem de bunun farkındaydı. Her insanın bir dayanma sınırı var. Ensar’ı da çok suçlayacağımız bir pozisyon yok" dedi.



"Yiğit abi onu yapmasa 45 maç ceza alacaktım"

Ortada uzatılacak bir mesele olmadığına dikkat çeken genç golcü Yusuf Ensar Poyrazlı ise "Yiğit abi benim iyiliğimi düşündüğü için böyle bir şey yaşandı. Yiğit abi belki onu yapmasa kırmızı kart görecektim, 45 maç ceza alacaktım. Ben hırsıma yenik düştüm, tribünlerle gerilim yaşadım. Sonuçta genç futbolcuyum. Ben her maç elimden geleni yapıyorum. Son dakika golü bulunca öyle bir hareket yaptım tribüne, yapmamam gerekirdi. Ben dersimi aldım. Bir daha da böyle bir olay yaşanmaz inşallah. Biz soyunma odasında bu olayı kapatmıştık aslında. Önümüzde Kahta 02 Spor maçı var. Direkt rakibimiz ve yenmek zorundayız. Bu olay kapansın istiyoruz" diye konuştu.



"Biz kenetlenmiş bir aileyiz"

Maçın son dakikasına kadar Ensar’ın hakaretlere maruz kaldığını ifade eden Kulüp Başkanı Serkan Çayır da "Bizi üzen, olayın çok büyütülmesi oldu. Her takımda olacak durumlar bunlar. Yiğitcan bir ağabey olarak Ensar’ı korudu. 8 maçta 8 puan almışız. Önümüzde bir Kahta 02 Spor maçı var. Ensar akşama kadar Yiğitcan’ın odasında Yiğitcan, Ensar’ın odasında. Biz kenetlenmiş bir aileyiz. En büyük sorumluluk taraftarımıza düşüyor. Gelsinler tribüne takımımızı desteklesinler" şeklinde konuştu.

