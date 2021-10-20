Tarihi Harput Kalesi'nde 3 alan ziyaretçilere açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Harput Kalesi'nde 3 alan ziyaretçilere açıldı

DHA

Tarihi Harput Kalesi'nde 3 alan ziyaretçilere açıldı


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, milattan önce 8´inci yüzyılda Urartu Krallığı tarafından yapılan Harput Kalesi´nde çalışmaların tamamlandığı zindan, kürsübaşı alanı ve Urartu kutsal alanı ziyaretçilere açıldı.
Milattan önce 8'inci yüzyılda Urartular tarafından inşa edilen, Urartular, Abbasiler, Huriler, Asurlular, Selçuklular, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan tarihi Harput Kalesi'nde çalışmaların tamamlandığı zindan, kürsübaşı alanı ve Urartu kutsal alanı da ziyaretçilere açıldı. Açılışa, Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kazı başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç ve kazı ekibi katıldı. Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri ziyarete açılan alanları gezerek Prof. Dr. Aytaç'tan bilgi aldı.
KALE ZİYARETCİYERE AÇILDI
Kaza başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, yaptığı konuşmada, "Harput'un fethinin 936´ncı yıl dönümünde son yapılan restorasyon çalışmaları ile beraber bu yıl dönümüne atıfta bulunacak şekilde Harput Kalesi içerisinde bazı alanları ziyaretçilere açtık. Şimdiye kadar yaklaşık 7500 metrekarelik alanın arkeoloji çalışmaları tamamlandı. Bunun yanında içinde bulunduğumuz orta mahallenin restorasyon projesi bitti. Ayrıca biraz sonra göreceğiniz zindan aslında su sarnıcı ve Belek Gazi'nin Haçlı konutunu zindana attığı bölümün restorasyon projesi devam ederken, kendi ekibimizle ziyarete açacak duruma getirdik. Özellikle daha önce bilinen Urartu döneminin kutsal alanı kalenin güney batı alanındaki basamaklar bu yıl temizlendi ve ziyarete açılır hale geldi. Türkiye'de doğal kayalara oyulmuş en büyük kutsal alan olduğu anlaşıldı. Kürsübaşı mekanları kazılarda çıkmıştı, onların ince restorasyonları tamamlandı ve onların da şimdilik düzenlemesi yapılarak ziyarete açıldı. 2021 yılında bir taraftan konservasyon diğer taraftan kazı ve projeler devam etti ve sonuç olarak da bunlar gittikçe kamuoyuyla paylaşıldı, yayınlar yapılıyor, kitaplar hazırlandı ve sonuç olarak da bütün bunlar artık turizme kazandırma noktasına geldi. UNESCO yedek listesindeki Harput'un ana listeye girmesi için çok fazla değeri olduğu her sene yapılan araştırma ve kazılarda daha fazla anlaşılabiliyor."
'ORTAYA ÇIKARILAN ESERLERDEN ETKİLENDİM'
Elazığ Valisi Ömer Toraman ise, "Bu kazılarda da ortaya çıkan eserlerden de son derece etkilendim, memnun oldum. Hasbelkader biraz tarihle meşgul olmuş birisi olarak söylüyorum. Buraları kazdıkça, buralardan unutulmuş pek çok bilgi, manevi manada hazine çıkacak. Bir an önce Harput'un hedeflediğimiz ziyaretçi potansiyeline ulaşması için elimizi çabuk tutmamız gerekiyor, anlayabildiğim bu. Artık vakit kaybetmeye tahammülü olmayan bir noktadayız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-10-20 17:10:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığspor’dan kenetlenme çağrısı
YEREL HABERLER Elazığspor’dan kenetlenme çağrısı
Harput Kalesinde zindan, kürsübaşı ve kutsal alan ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Harput Kalesinde zindan, kürsübaşı ve kutsal alan ...
Elazığ'da boru patladı, su metrelerce yükseldi
YEREL HABERLER Elazığ'da boru patladı, su metrelerce yükseldi
Elazığ’da Sosyal Hizmet Binası Projesinde sona gelindi
YEREL HABERLER Elazığ’da Sosyal Hizmet Binası Projesinde sona ...
Elazığ’da yasa dışı avlanan 2 kişiye ceza kesildi, 2 otomatik tüfeğe el konuldu
YEREL HABERLER Elazığ’da yasa dışı avlanan 2 kişiye ceza kesildi, 2 ...
Elazığ'da depremzedelere 526 konut için kura çekimi
YEREL HABERLER Elazığ'da depremzedelere 526 konut için kura çekimi
Elazığ'da depremzedeler yeni konutlarına kavuşuyor Elazığ’da son 2 haftada bin 683 konut hak sahiplerine teslim edildi
YEREL HABERLER Elazığ'da depremzedeler yeni konutlarına ...
FÜ Hastanesi çalışanlarına meslek hastalıkları semineri
YEREL HABERLER FÜ Hastanesi çalışanlarına meslek hastalıkları ...
Görme engelli üniversiteli, 15 enstrüman çalıyor
YEREL HABERLER Görme engelli üniversiteli, 15 enstrüman çalıyor
Medical Park Elazığ Hastanesinden ‘Meme Kanseri’ bilinçlendirme standı
YEREL HABERLER Medical Park Elazığ Hastanesinden ‘Meme Kanseri’ ...
Elazığspor - Kahta 02 Spor maç biletleri satışta
YEREL HABERLER Elazığspor - Kahta 02 Spor maç biletleri satışta
Elazığ’da depoda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Elazığ’da depoda çıkan yangında 1 kişi dumandan ...
Elazığ Belediyesinden mevsimlik çiçek dikimi
YEREL HABERLER Elazığ Belediyesinden mevsimlik çiçek dikimi
Kurtçuk televizyon ekranının içine yuva yaptı, aile neye uğradığını şaşırdı
YEREL HABERLER Kurtçuk televizyon ekranının içine yuva yaptı, aile ...
Elazığ Ticaret Sanayi Odasından akaryakıtta teminat sorunu için girişim
YEREL HABERLER Elazığ Ticaret Sanayi Odasından akaryakıtta teminat ...
Matematiği sevmediği halde girdiği yarışmada dünya şampiyonu oldu 9 yaşında dünyayı dize getirdi madalyayı Türkiye’ye kazandırdı
YEREL HABERLER Matematiği sevmediği halde girdiği yarışmada dünya ...
Elazığ yöresel ürünlerine İzmir Fuarında büyük ilgi
YEREL HABERLER Elazığ yöresel ürünlerine İzmir Fuarında büyük ilgi
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
Elazığ Valiliği batan tekne ile ilgili inceleme başlattı
YEREL HABERLER Elazığ Valiliği batan tekne ile ilgili inceleme ...
Elazığ'da 3 asırlık Faik Bey Konağı restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Elazığ'da 3 asırlık Faik Bey Konağı restore edilerek ...
Kampüste öğrenciler halk oyunları ile gönüllerince eğlendi
YEREL HABERLER Kampüste öğrenciler halk oyunları ile gönüllerince ...
Elazığspor’da iki futbolcunun savunması alınacak
YEREL HABERLER Elazığspor’da iki futbolcunun savunması alınacak
Hüseynik Mahallesi'ndeki tarihi konaklar, sonbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü
YEREL HABERLER Hüseynik Mahallesi'ndeki tarihi konaklar, sonbaharla ...
FKA, 11. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarında Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli’yi tanıtacak
YEREL HABERLER FKA, 11. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarında Elazığ, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.