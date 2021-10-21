Hayvanlara kötü muamele ettikleri iddia edilen 5 belediye çalışanı hakim karşısında



Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi´nde, hayvanlara kötü muamele ettiği iddia edilen eski veteriner işleri müdürü Vesile Tutcugil ve 4 kişi hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Ertelenen duruşma sonrası konuşan, İzmir Barosu avukatlarından Tuğçe Berber, "Elazığ barınağında yaşanan olaylar sonrasında senelerdir süregelen katliam söz konusu. Bunlar fotoğraflarla delillendirildi" dedi.

Elazığ Belediyesi'nin Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi´nde hayvanlara kötü muamele edildiği iddiasıyla hayvanseverler, eski veteriner işleri müdürü Vesile Tutcugil dahil 5 görevli hakkında suç duyurusunda bulundu. Personel hakkında `görevi kötüye kullanmak´ suçlamasıyla Elazığ 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Bakımevi ve rehabilitasyon merkezinin eski müdürü Vesile Tutcugil ile 4 personelin Elazığ 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde tutuksuz yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, sivil toplum kuruluşlarının ve baro temsilcilerinin müdahil olma talebini reddetti. Duruşmada 5 belediye çalışanının avukatları ve hayvan hakları savunucularının avukatları hazır bulundu. Belediye çalışanları, mahkemede iddiaları reddetti. Hayvan hakları savunucularının avukatları ise iddiaların doğru olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, delillerin tam olarak incelenmesi için duruşmayı 25 Ocak 2022'ye erteledi.

'HAYVANLARIN ACI ÇEKMESİNİ İSTEMİYORUZ'

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan, İzmir Barosu avukatlarından Tuğçe Berber, "Elazığ barınağında yaşanan olaylar sonrasında senelerdir süregelen bir katliam söz konusu. Bunlar fotoğraflarla delillendirildi. İddianame hepimize ümit verici bir şekilde hazırlandı ancak mahkemede baro ve derneklerin katılma talepleri zarar görülmediği iddiasıyla reddedildi. Baroların hukukun üstünlüğünü sağlama görevi herkes için vardır. Hukuk sadece insanlar için değil, hayvanlar için de vardır. Katılma talebimizin reddedilmesini kabul etmiyoruz. Bu davanın takipçisi olacağız. Hiçbir hayvan hakkı derneğinin bu davayı takip edemeyeceğine ilişkin kararlar hukuk dışıdır. Gelecek celse 25 Ocak'ta görülecek. Keşif raporları, bilirkişi raporları, hepsi; hayvan haklı ihlallerinin, bu katliamın bir delilidir. Bu davayı hiçbir zaman bırakmayacağız. Artık bu ülkede hayvanların acı çekmesini istemiyoruz. Adaletin artık hayvanlar için de gerçekleşmesini istiyoruz" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-10-21 16:28:58



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