Eurocup Women: Sepsi Sic: 62 - Elazığ İl Özel İdare: 47

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Eurocup Women B Grubu 2. hafta maçında Elazığ İl Özel İdare, deplasmanda karşılaştığı Romanya ekibi Sipsi Sic’e 6247 mağlup oldu.

Sfantu Gheorghe Sipsi Arena’da oynanan maça etkili başlayan Romanya ekibi ilk periyodu 2111 önde tamamladı. Elazığ İl Özel İdare ikinci periyotta farkı eritmesine rağmen devreye 3024 Sipsi Sic üstünlüğü ile girildi. Çekişmeli geçen üçüncü periyot 4337 Romanya takımının üstünlüğü ile tamamlanırken, son periyotta Romanya takımı oyuna ağırlığını koydu ve salondan 6247 galip ayrıldı.

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