Elazığ’da baca yangını korkuttu

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Elazığ’da bir lokantanın baca kısmında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Hürriyet Caddesinde bulunan bir lokantanın bacasında çıktı. Dumanları fark eden esnaflar, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sebebiyle lokantanın mutfak kısmında maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

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