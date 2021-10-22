Elazığ’da Şehit Fethi Sekin Külliyesi tamamlanıyor

Elazığ Belediyesi tarafından İzmir Adliyesi önünde şehit edilen kahraman polis Fethi Sekin anısına doğup büyüdüğü Baskil ilçesinin Doğancık köyünde yapımına başlanan külliye inşaatında sona gelindi.

İzmir Adliyesi önünde teröristlerle girdiği çatışmada hayatını kaybeden şehit Fethi Sekin için Elazığ Belediyesi, kahraman şehidin memleketi Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde Fethi Sekin Külliyesinin yapıma başlamıştı. Toplamda 798 metrekare inşaat alanına sahip külliye bünyesinde şehidimize ait görev kıyafetlerinin ve kendisini yakından tanıtacak eşyaların yer alacağı bölümün yanında toplantı, konferans ve sergi salonları, kütüphane, 2 adet atölye ile mesleki eğitim ve beceri kursları da yer alacağı Külliyenin yapımında sona gelindi.



“Külliye yıl sonunda ziyarete açılacak”

Elazığ Belediyesi BasınYayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada kahramanlığıyla tüm Türkiye’nin kalbine adını yazdıran şehit polis Fethi Sekin’in anısını yaşatmak adına hayata geçirilen projenin yıl sonunda ziyarete açılacağı belirtildi. Açıklamada, "Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın yakından takip ettiği külliye çalışmalarımız hızla ilerlemektedir. Belediye olarak böyle bir projeyi hayata geçirmekten büyük onur duyuyoruz. Dış cephe çalışmalarının yapıldığı külliyede kısa süre sonra peyzaj ve çevre düzenleme işlemlerine başlayacağız. Başkan Şerifoğulları’nın da talimatları doğrultusunda külliyemizi yıl sonuna kadar ziyarete hazır duruma getireceğiz. Aziz şehidimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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