Fırat Üniversitesinde 4 gün sürecek proje eğitimleri başladı

Elazığ Fırat Üniversitesinde 4 gün boyunca devam edecek Akademik Becerilere Giriş ve Proje Yönetimi TÜBİTAK Bilim Okulu Elazığ 2021 eğitimleri başladı.

Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde sağlık bilimleri alanında lisans eğitimi gören öğrenciler için 'Akademik Becerilere Giriş ve Proje Yönetimi' TÜBİTAK Bilim Okulu Elazığ 2021 eğitimleri Kongre Merkezinde başladı. Eğitim programına tıp, diş hekimliği, eczacılık ve sağlık bilimleri fakültelerinden Fırat Üniversitesinden 23, il dışından ise 21 öğrenci kabul edildi. Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Akademik Becerilere Giriş ve Proje Yönetimi TÜBİTAK Bilim Okulu Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Mete Özcan, eğitmenler ve öğrenciler katıldı.

Program açılışında konuşan Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Mete Özcan, “Bilim okullarımız 2016 yılında ilk başvurumuzu gerçekleştirmemizle başladı. 20182021 yılları arasında etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Başlangıçta Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik hazırlanan eğitimleri daha sonra Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve diğer sağlık fakültelerinden öğrencilerin yoğun talepleri üzerine çalışmaları gerçekleştirdik” dedi.

Üniversitelerin ARGE faaliyetleri noktasında çok ciddi bir yarış halinde olduklarını belirten Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ise “Üniversitelerin 3 temel görevi var. Öğretim faaliyetleri, ARGE faaliyetleri ve toplumsal Katkı faaliyetleri. Üniversiteler ARGE faaliyetleri noktasında çok ciddi bir yarış içerisindeler. Biz de sürekli takip ediyoruz. Bölgedeki üniversitelere de bakarak durumumuz nedir diye kontrol etmeye çalışıyoruz. Ama sürekli bizim bir taze kana ihtiyacımız var. Üniversitemizde proje potansiyeli olan araştırmacı hoca havuzuna öğrencileri de ekleyerek arttırmanın derdindeyiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından eğitim programına emeği geçenlere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz tarafından teşekkür belgesi verildi.

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