Fırat Üniversitesinde 4 gün sürecek proje eğitimleri başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fırat Üniversitesinde 4 gün sürecek proje eğitimleri başladı

İHA

Fırat Üniversitesinde 4 gün sürecek proje eğitimleri başladı

Elazığ Fırat Üniversitesinde 4 gün boyunca devam edecek Akademik Becerilere Giriş ve Proje Yönetimi TÜBİTAK Bilim Okulu Elazığ 2021 eğitimleri başladı.
Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde sağlık bilimleri alanında lisans eğitimi gören öğrenciler için 'Akademik Becerilere Giriş ve Proje Yönetimi' TÜBİTAK Bilim Okulu Elazığ 2021 eğitimleri Kongre Merkezinde başladı. Eğitim programına tıp, diş hekimliği, eczacılık ve sağlık bilimleri fakültelerinden Fırat Üniversitesinden 23, il dışından ise 21 öğrenci kabul edildi. Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Akademik Becerilere Giriş ve Proje Yönetimi TÜBİTAK Bilim Okulu Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Mete Özcan, eğitmenler ve öğrenciler katıldı.
Program açılışında konuşan Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Mete Özcan, “Bilim okullarımız 2016 yılında ilk başvurumuzu gerçekleştirmemizle başladı. 20182021 yılları arasında etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Başlangıçta Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik hazırlanan eğitimleri daha sonra Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve diğer sağlık fakültelerinden öğrencilerin yoğun talepleri üzerine çalışmaları gerçekleştirdik” dedi.
Üniversitelerin ARGE faaliyetleri noktasında çok ciddi bir yarış halinde olduklarını belirten Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ise “Üniversitelerin 3 temel görevi var. Öğretim faaliyetleri, ARGE faaliyetleri ve toplumsal Katkı faaliyetleri. Üniversiteler ARGE faaliyetleri noktasında çok ciddi bir yarış içerisindeler. Biz de sürekli takip ediyoruz. Bölgedeki üniversitelere de bakarak durumumuz nedir diye kontrol etmeye çalışıyoruz. Ama sürekli bizim bir taze kana ihtiyacımız var. Üniversitemizde proje potansiyeli olan araştırmacı hoca havuzuna öğrencileri de ekleyerek arttırmanın derdindeyiz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından eğitim programına emeği geçenlere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz tarafından teşekkür belgesi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan FK: 1 - 52 Orduspor FK: 1
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan FK: 1 - 52 Orduspor ...
YÖREX’te Elazığ rüzgarı
YEREL HABERLER YÖREX’te Elazığ rüzgarı
Tekeri çıkan küspe yüklü römork yan yattı
YEREL HABERLER Tekeri çıkan küspe yüklü römork yan yattı
Elazığ’da 371 öğrenci gençlik kamplarına katıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da 371 öğrenci gençlik kamplarına katıldı
Mobil trafik eğitim tırı 2’nci gününde Elazığ'da eğitime devam etti
YEREL HABERLER Mobil trafik eğitim tırı 2’nci gününde Elazığ'da ...
Elazığ Belediyesi Spor ve Yaşam Merkezlerine vatandaşlardan yoğun ilgi
YEREL HABERLER Elazığ Belediyesi Spor ve Yaşam Merkezlerine ...
Elazığ’da Şehit Fethi Sekin Külliyesi tamamlanıyor
YEREL HABERLER Elazığ’da Şehit Fethi Sekin Külliyesi tamamlanıyor
Elazığ'da 125 bin liralık kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 125 bin liralık kaçak tütün ele geçirildi
Elazığ'da 125 bin liralık kaçak tütün ürünleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 125 bin liralık kaçak tütün ürünleri ele ...
Elazığ’da baca yangını korkuttu
YEREL HABERLER Elazığ’da baca yangını korkuttu
Medical Park Elazığ Hastanesi, ESYSK ile sağlık sponsorluğu anlaşmasını yineledi
YEREL HABERLER Medical Park Elazığ Hastanesi, ESYSK ile sağlık ...
Leyleklerin yuva yapması nedeniyle yenileme çalışmaları ertelenen 386 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı
YEREL HABERLER Leyleklerin yuva yapması nedeniyle yenileme ...
Örümcek adam gibi tırmanan hırsızlar 40 bin liralık bakır kablo çaldı
YEREL HABERLER Örümcek adam gibi tırmanan hırsızlar 40 bin liralık ...
Eurocup Women: Sepsi Sic: 62 - Elazığ İl Özel İdare: 47
YEREL HABERLER Eurocup Women: Sepsi Sic: 62 - Elazığ İl Özel İdare: ...
Hayvanlara kötü muamele ettikleri iddia edilen 5 belediye çalışanı hakim karşısında
YEREL HABERLER Hayvanlara kötü muamele ettikleri iddia edilen 5 ...
Karakoçan'da spor tesisleri yenilendi
YEREL HABERLER Karakoçan'da spor tesisleri yenilendi
Elazığ’da ‘13. Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali’ başlıyor
YEREL HABERLER Elazığ’da ‘13. Uluslararası Çayda Çıra Film ...
Mobil Trafik Eğitim Tırı Elazığ’da öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Mobil Trafik Eğitim Tırı Elazığ’da öğrencilerle ...
Elazığspor’da 3 futbolcu ceza sınırında
YEREL HABERLER Elazığspor’da 3 futbolcu ceza sınırında
Hastaların tehdit ve hakaretlerine aldırış etmediler, bir yılda 150 bin koronalıya ulaştılar Pandemi Çağrı Merkezi Sorumlusu Dr. Işık Erdeniz: "Çağrı sayımız bazen çok artıyor. Bazen vatandaşlar da bu sinir ve panikle buradaki personelimize hakarette ve tehditte bulunabiliyorlar"
YEREL HABERLER Hastaların tehdit ve hakaretlerine aldırış etmediler, ...
Elazığ’daki şok uygulamada aranan 100 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ’daki şok uygulamada aranan 100 kişi yakalandı
Basketbol Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden takımdan sağlık sponsorluğu anlaşması
YEREL HABERLER Basketbol Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden takımdan ...
Tarihi Harput Kalesi'nde 3 alan ziyaretçilere açıldı
YEREL HABERLER Tarihi Harput Kalesi'nde 3 alan ziyaretçilere açıldı
Elazığspor’dan kenetlenme çağrısı
YEREL HABERLER Elazığspor’dan kenetlenme çağrısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.