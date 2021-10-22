Elazığ'da hemzemin geçitte tren otomobile çarptı: 2 kişi yaralı

Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde, hemzemin geçitte trenin otomobile çarpması sonucu sürücü ve yanındaki eşi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Elazığ'ın Baskil ilçesindeki Canbeyler Mahallesi'nde bulunan kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. ElazığAnkara seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitten geçen Nazim Çetin'in (67) kullandığı 23 FN 021 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü ve eşi Leyla Çetin (60) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ilk olarak Baskil Devlet Hastanesine, oradan da Elazığ'da bulunan Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-10-22 21:33:55
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