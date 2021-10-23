FÜ Veteriner Fakültesinde, 179. eğitim ve öğretim yılı etkinlikleri

Elazığ Fırat Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi tarafından 179. eğitim ve öğretim yılı etkinlikleri düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen etkinlikte 3 dönemdir pandemiden dolayı okula gelemeyen öğrenciler öğretmenlerle bir araya gelerek kaynaşıp sohbet etti. Programa, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çalıcıoğlu, Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Muhammet Mashar Akyol, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cazim Bulut, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, eğitim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Resmi törenlerinin Pazartesi Fakültede yapılacağını aktaran Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çalıcıoğlu, ’’Biz veteriner eğitimini 1762’de Fransa’dan aldık. Fransa’da ilk defa veteriner eğitimi başladı, 80 yıl sonra da Osmanlı İmparatorluğunda veterinerlik eğitimi başladı. Biz bugün bunun 179’uncu gününü kutluyoruz. Aradan geçen 80 yılda 18 tane daha Avrupa’da veteriner fakültesi kuruldu ama onların içinden hiç biri bizimki gibi veteriner eğitiminin kuruluşunu sahiplenip de kutlamıyor. Bu bizim Osmanlı’dan aldığımız bir kutlamadır. 179. yılını hala kutluyoruz. Bu bizim veteriner eğitimine verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Avrupa’dan aldığımız veteriner eğitimi bugün çok gelişti. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Avrupa standartlarına getirmek ve uygun hale getirmek için fakülte olarak 2007’den itibaren çalışıyoruz. Bu çalışmalar sonucunda çok yol kat ettik ve geçtiğimiz eylül ayında Avrupa Birliğinin veteriner eğitim akreditasyonunun EAEVE’ye katılmaya fakültemiz hak kazandı. Bugün itibariyle hem ulusal akreditasyon hem de uluslararası akreditasyona sahip bir fakülteyiz. Pandemi bizden 3 dönemi çaldı. 3 dönem öğrencilerimizle bir araya gelemedik onları çok özledik. Onlarla kaynaşmak için bir araya geldik dedi’’ dedi.

Fırat Üniversitesi Veteriner Hekimliğinin eğitim ve öğretiminin 179. yılı münasebetiyle bir arada olduklarını aktaran İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, ’’Elazığ ili her platformda büyük bir tarım ve hayvancılık kentidir. Özellikle küçükbaş hayvancılıkta sahip olduğu kapasite Şavak ve Beritan aşiretlerimizin sürdürmüş olduğu mesleki bir grup. Bakanlığımızın son yıllarda vermiş olduğu hibe destekleriyle dönemlik 5 buçuk milyon kapasiteye ulaşmış olan kanatlı sektörü yine 1 buçuk milyon kapasiteyle bölgede en yüksek kapasiteye sahip olan yumurta üretimi, geven balının yapıldığı arıcılık sektörünün yapıldığı ve 3 tarafı sularla çevrili olan Keban Karakaya Baraj göllerinde kaliteli olarak üretmiş olduğumuz ve Türkiye’de 1’inci sırada yer alan alabalığın başkenti alabalık üretimiyle tarımsal manada bölgenin lideri olan ilimizde bu etkinliğin düzenlenmesi gerçekten çok manidardır” diye konuştu.

Programın sonunda Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu tarafından katılımcılara plaket taktim edildi.

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