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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ETSO Başkanı Asilhan Arslan, Antalya’da Elazığlı vatandaşlarla bir araya geldi

İHA

ETSO Başkanı Asilhan Arslan, Antalya’da Elazığlı vatandaşlarla bir araya geldi

Antalya’da devam eden Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) kapsamında Elazığ yöresel ürünlerinin tanıtımını yapan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Antalya’da yaşayan Elazığlılarla bir araya geldi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteği ile 2024 Ekim tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 11. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan Antalya’da bulunan Elazığlılar ile bir araya gelerek Elazığ’ın birbirinden değerli yöresel ürünlerinin tanıtımının yapılması hakkında istişarelerde bulundu.
Elazığ TSO heyetini çok sayıda üyesiyle dernek binasında ağırlayan Antalya Elazığlılar Dernek Başkanı Ali Gülnaroğlu, ''Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ilimizin kalkınma ve gelişmesi için çok önemli çalışmalar ve girişimler yapıyor. Bunları medya üzerinden takip ediyoruz. YÖREX Fuarı kapsamında da yine bu gayret ve çabalarına şahidiz. Gurbetteki Elazığlılar olarak kendileriyle gurur duyuyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.

“Elazığ sıradan bir Anadolu kenti değildir”
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Antalya'nın 3 milyon nüfusu ve 1 milyonun üzerindeki turizm yoğunluğu ile çok önemli bir fırsat sunduğunu söyledi. Arslan, ''Antalya ilimiz bu yoğun nüfus potansiyeli ile çok önemli bir pazar konumunda. Yine turizm potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda ihracat anlamında buradaki turistler üzerinden çok değerli bir ihracat imkanı sunuyor. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak yöresel ürünlerimizin bu önemli pazarda yer almasının ilimiz üretimi ve üyelerimiz açısından çok değerli olacağına kanaat getirdik. Fırat Kalkınma Ajansımızla birlikte fuar için önemli hazırlıklarımız oldu. Odamızın eticaret platformu olan www.elazigburada.com profesyonellerimiz özellikle b2b görüşmeleri ve eticaret üzerinden Elazığ yöresel ürünlerine ulaşım imkanı hakkında bilgilendirmelerde ve promosyon dağıtımları ile tanıtım faaliyetlerinde bulundu. Odamız profesyonelleri ise başta coğrafi işaretli ürünlerimizin tanıtımı olmak üzere fuar kapsamında yerli ve yabancı işletme ve kurumlarla görüşmeler gerçekleştirerek fuara katılım sağlayan firmalar üzerinden de deneyim paylaşımlarını yaptılar. İlimiz çok önemli kültürel değerleri olan bir şehir. Her zaman ifade ediyoruz. Elazığ sıradan bir Anadolu kenti değildir. Binlerce yıllık geçmişi olan Harput’un kadim kültürünün devamıdır. Kendisine özgü musikisi, gastronomisi, şivesi, gelenekleri ve yüzlerce yöresel ürünü ile çok önemli bir medeniyetin oluşturduğu değerler bütünüdür. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm bunların bilinci içerisinde özellikle yöresel her bir ürünümüzün marka değerinin oluşturulması için tüm süreçleri profesyonelce yöneten ve sonuç odaklı hareket eden bir çalışma içerisindeyiz. İlimizin bir yandan ticaretinin geliştirilmesi için yoğun gayret içerisindeyiz. Diğer yandan tarım, hayvancılık, turizm, hizmetler sektörü ve gastronomi alanında da değer üretemeye çalışıyoruz. İstiyoruz ki dokunulmadık veya ihmal edilen bir alan kalmasın'' dedi.
Dördüncü yılına yaklaşan hizmet dönemlerinde geriye dönüp baktıklarında hedeflerinin gerçekleştiğini de aktaran Arslan, “24 Ocak 2020 depremi ve ardından tüm dünyayı etkisi altına almış olan pandemi süreci elbette hızımızı kesmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz ve ilimiz ekonomisi de elbette bu süreçte zor günler geçirmektedir. Ancak bugün başlatmış olduğumuz her bir projemizin ilimiz için bugün ne kadar büyük bir değer olduğunu bir kez daha görmekteyiz. Valiliğimiz, belediyemiz, üniversitemiz, kurumlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte yönetişimi esas alarak ‘Kırmızı Kitap’ olarak adlandırdığımız ilimizin değişmemesi ve her şart ve dönemde sahip çıkılması gereken hedeflerini belirleyerek bunları bir bir hayata geçiriyoruz. Oda olarak kurduğumuz üç ayrı kooperatif ve tarım ve hayvancılık başta olmak üzere hem savunma sanayi hem de imalat sanayinde tüm değerlerimizi ve kaynaklarımızı üyelerimizle birlikte ekonomiye ve ilimizin kalkınma ve gelişme sürecine kanalize edeceğiz. İkinci Organize Sanayi Bölgemiz hızla ilerliyor. Tarıma Dayalı Besi İhtisas OSB’nin alt yapısı hızla devam ediyor. Çok ortaklı şirketimiz tarafından enerji ve entegre gübre tesisi devam ediyor. Sera OSB için yoğun bir gayret içerisindeyiz. İlimizin birbirinden değerli yöresel ürünleri için coğrafi işaretlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor'' şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Antalya Elazığlılar Dernek Başkanı Ali Gülnaroğlu tarafından Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan'a plaket takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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