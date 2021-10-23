Elazığ’da 'Çedene kahvesi' tescilleniyor

Elazığ Ticaret ve Sanayi odası tarafından 'Çedene kahvesinin' kasım ayında tescilleneceği bildirildi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Antalya’da düzenlenen YÖREX fuarı kapsamında Antalya Elazığlılar Derneği ile bir araya geldi. Toplantıda Elazığ’ın tescilli ürünleri konuşulurken, 'Çedene kahvesinin' kasım ayında tescilleneceğini ve Elazığ'ın şuan da 5 tescilli ürününün olduğu, yıl sonuna kadar bu ürünlerin sayısının 10’a çıkmasının beklendiği kaydedildi.



''Coğrafi işaretli ürün sayımız hızla artacak"

Toplantıda konuşan Elazığ Ticaret Sanayi Odası Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Etem Yalın, ''Elazığ TSO Yönetim Kurulu kararı ile 2022 Ocak ayı içerisinde Fırat Üniversitesi ve bölgede yer alan üniversite, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Fırat Kalkınma Ajansı, STK ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurularak çalışmalarımız başlamıştır. İlimizin bir çok değeri bulunmaktadır. Biz Elazığ TSO olarak öncelikle ekonomik ve ticari karşılığı olan ürünlerin korunma altına alınmasını istiyoruz. Bu doğrultuda çok titiz bir şekilde hazırlanmış bir listemiz var. Bu listede yer alan her bir ürün için girişimlerimiz var. Son olarak Elazığ Menceki buğdayının tescilini gerçekleştirdik. Bu tescil çok değerlidir. Çünkü ülkemizin ikinci ata tohumunu tescil ettirdik. Bu ürünün tescili ile birlikte başta bulgur, irmik, tarhana, makarna, un, ekmek gibi birçok değerimizin tescilinin önü açıldı. Yine bu süreç bizim gastronomi hedefimize çok büyük değer katacak olan ‘Ata Oğuz Yemekleri’ çatısı altında çok sayıda yöresel yemeklerimizin de tescil sürecinin başlamasına vesile olacaktır” dedi.



''Çedene kahvesi tescilleniyor''

Kentin çok önemli bir değeri olan 'Çedene kahvesi' için de çok yoğun bir çalışma yaptıklarını aktaran Yalın, ''Bu yoğun girişimlerimiz neticesinde kasım ayı içiresinde bu ürünümüzün de belgesini alacağız. Bu müjdeyi ilk olarak burada paylaşıyoruz. Hedefimiz 2022 sonuna kadar bugün 5 olan tescilli ürün sayımızı 10’a çıkarmak ve 20 civarında başvuru yaparak diğerlerinin de tescilinin 2023 yılında tamamlanmasıdır. Oda olarak hazırlamış olduğumuz coğrafi tescilli ürünlerimiz ile ilgili yayınımızı bugün YÖREX Fuarında paylaştık ve tüm stantlara dağıttık. Bu tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleriyle birlikte yöresel ürünlerimize sahip çıkarak bunların markalaşma sürecinin de hızlı bir şekilde devam etmesini istiyoruz. Tüm bunlarla birlikte ilimizin çok önemli iki markası olan öküzgözü üzüm ve Elazığ vişne mermerinde AB coğrafi tescil sürecini başlatıyoruz. Bu iki ürünün de AB nezdinde korumaya alınmasını istiyoruz. Bu süreçler inceleme, denetleme ve itirazlar dikkate alınarak 3 ila 5 yıl sürüyor. Ancak bir yerden başlanılması çok önemlidir'' diye konuştu.

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