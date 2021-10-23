Elazığ’da 4 farklı inşaattan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’da 4 farklı inşaattan hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent genelinde 4 farklı noktadan hırsızlık yapıldığı bilgisini aldı. Hırsızlık yapılan bölgede çalışma yapan ekipler, şüpheli E.Ç’yi tespit etti. Şüpheli E.Ç. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli E.Ç. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.