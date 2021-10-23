TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 - Kahta 02 Spor: 0

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TFF 3. Lig 1. Grubun 9. haftasında Elazığspor, sahasında Kahta 02 Spor’u 10 mağlup etti.



Stat: Doğukent

Hakemler: Serdar Akkoçoğlu xx, Fetdah Yiğit xx, Berkay Salman xx

Elazığspor: Okan Aytekin xx, Muhammed Düzgüner xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Cihan Canpolat xx (Muhammed Umut dk. 79 xx), Fırat Ergün xx (Abdullah dk. 85 ?), Selim Enes Özeren xx, Salih Polatdemir xx, Hasan Ekici x (Murathan dk. 56 x), İzzet Topatar xx (Eray Berk dk. 79 xx), Ahmet Ormanoğlu xx, Yusuf Ensar Poyrazlı xxx (Görkem dk. 79 xx)

Kahta 02 Spor: Onur Güney xx, Gürkan Arslan x (Muhammed Çoban dk. 72 x), Osman Çağlar Uç xx, Serdar Aşuk x (İdris Güneş dk. 46 x), İsmail Palta xx, Hakan Doğru (Vedat dk. 18 xx), Emre Okur xx, Ömer Faruk Canbirdi xx, Mehmet Berber xx, Mehmet Doğan xx (Volkan dk. 78 xx), Barış Kılıç xx

Gol: Yusuf Ensar (dk. 73) (Elazığspor)

Sarı Kartlar: Onur, Barış (Kahta 02 Spor)

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