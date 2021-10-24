Gazi Huzurevi Bocce takımı bir kez daha Türkiye finallerinde, hedef şampiyonluk

Elazığ Gazi Huzurevi’nde bocce sporuyla tanışan ve 60 yaş üstü erkeklerden oluşan Bocce takımı, Türkiye Şampiyonası finallerinde şampiyonluk hedefliyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, 'Aktif Yaşlanma Strateji Belgesi'nde yer alan ve huzurevlerinde kalan yaşlıların sosyalleşerek fiziksel güçlerini artırmaya yönelik olarak başlattığı 60 Yaş Üstü Yetişkin Gençler Bocce Ligi sürüyor. Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Bocce Takımı, Antalya’da yapılacak olan ve 24 takımın yarıştığı Türkiye finallerinde şampiyonluk hedefliyor. 18’inci grupta mücadele eden ve lider olan Bocce takımı, antrenör Nida Yanlıç nezaretinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ligde şampiyonluk hedefleri olduğunu dile getiren İl Müdürü Ali Sait Çeçen “ Kıymetli büyüklerimiz bocce sporu ile pandemi döneminde iyi vakit geçiriyorlar. Yaşlılarımız bocce oynamayı çok seviyor, kendi aralarında iyi bir ekip oldular. Boş vakitlerini böyle geçiriyorlar. Psikolojik olarak da kendilerine destek oluyor, onun için biz de onlara katkı sağlıyoruz. 18. grupta lider olarak çıktık ve bu seneki şampiyonada çok iddialıyız. Kuruluş müdürümüz Ziyaddin Karakaya, takım kaptanımız Aziz Taylan ve emeği geçen tüm personelimize teşekkür eder Bocce takımımıza başarılar dilerim” dedi.

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