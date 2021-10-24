Hentbol Kadınlar 1. Ligi: Elazığ SYSK: 32 - Aksaray Belediyespor: 24

Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Hentbol takımı, evinde konuk ettiği Aksaray Belediyespor’u 3224 yendi.
Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu’nda mücadele eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, evinde oynadığı 3. hafta karşılaşmasında Aksaray Belediyespor’u 3224 yendi. Yakup Kılıç Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü rakibi karşısında ilk yarıyı 1411 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da rakibi karşısında etkili oyununu devam ettiren Elazığ ekibi parkeden 3224 galip ayrıldı.
Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü’nde Gizem 8, Feyza Nur 7, Esengül ile Yeşim ise attıkları 5’er sayıyla galibiyette önemli pay sahibi olurken, konuk takımda Emine ve Zehra’nın 7 golleri mağlubiyeti önleyemedi.
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