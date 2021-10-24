Elazığ’da tesbihat ve sohbet programı düzenlendi

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Elazığ'da İl Müftülüğü tarafından Mevlidi Nebi Haftası kapsamında tesbihat ve sohbet programı düzenlendi.



Elazığ İl Müftülüğü tarafından merkez Sürsürü Mahallesi İmamı Azam camiinde Mevlidi Nebi Haftası kapsamında tesbihat ve sohbet programı düzenlendi. Programa Vali Dr. Ömer Toraman, İstanbul Medeniyet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, İl Müftüsü Selami Aydın ve vatandaşlar katıldı.

Program sabah namazının kılınmasının ardından başladı. Programda Dekan Maşalı, vatandaşlarla dini sohbet verdi.

İl Müftüsü Selami Aydın, programa katılan gençlere ve vatandaşlara teşekkür etti.

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