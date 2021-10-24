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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fırat Üniversitesi’nde gezi etkinlikleri başladı

İHA

Fırat Üniversitesi’nde gezi etkinlikleri başladı

Fırat Üniversitesi (FÜ) tarafından öğrencilere Elazığ’ın kültürel ve turistik değerlerini tanıtmak amacıyla gezi etkinlikleri gerçekleştirilmeye başlandı.
Elazığ’ın doğal güzelliklerini tanıtmak, şehrin kültürü ve turizmi konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla FÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından gezi etkinlikleri başlatıldı. Etkinliklerinin ilki Çemişgezek Belediyesi işbirliğiyle Keban Baraj Gölü’ne yapıldı. Baraj gölünü feribotla gezen öğrencilere Devlet Konservatuvarı öğrencileri de şarkılarıyla eşlik etti. Yaklaşık dört saat süren gezide öğrenciler bir yandan eğlendi bir yandan da manzaranın fotoğrafını çekti. Gezi boyunca çalınan Harput Musikisi’ne ait eserlerle de öğrenciler unutulmaz anlar yaşadı.
Gerçekleştirilen etkinlik hakkında bilgi veren FÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, “FÜ olarak eğitim faaliyetlerinin yanında sosyal etkinliklerle de öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu anlamda Keban Barajı Gölü üzerinde Çemişgezek Belediyemizle işbirliği içerisinde bir gezi planladık. Öğrencilerimize eğitim ve öğretim faaliyetlerini planlamanın yanında sosyal açıdan katkı sağlamak amacıyla da faaliyetler düzenlemekteyiz. Daha önceki haftalarda müzikle alakalı çeşitli etkinlikler düzenledik. Bugün de Elazığ’ın güzelliklerini ve özelliklerini gösterecek şekilde bir gezi planladık. Burada da Elazığ’ın kültürünü, doğasını, yapısını öğrencilerimize göstermek istiyoruz. İl dışından gelen yaklaşık 26 bin öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz aynı zamanda Elazığ’ın misafiri. Bu nedenle Elazığ’ın kültürünü doğru bir şekilde anlatıp, göstermemiz gerekiyor. Konservatuvarımızın da destekleriyle Elazığ’ın musikisini de göstermeye çalışıyoruz” dedi.
Fırat Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Sinan Akpınar ise “Elazığ’ın kültürünü, tarihini, musikisini ve doğal güzelliklerini elimizden geldiği kadarıyla öğrencilerimize tanıtmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin mutlu olması bizleri çok mutlu ediyor. Onların mutlu olması için de sürekli etkinlikler düzenliyoruz. Bu şekilde etkinliklerimizi devam ettireceğiz, öğrencilerimiz bizleri izlemeye devam etsin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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