Elazığspor - Kahta 02 Spor maçını 600 biletli seyirci izledi

Elazığspor Kulübü, Kahta 02 Spor’la oynanan maçın biletli seyirci sayısını açıkladı.

TFF 3. Lig 1. Grubun 9. haftasında oynanan ve Elazığspor’un 10’lık galibiyetiyle sonuçlanan maçın biletli seyirci sayısı açıklandı. Bordobeyazlı kulüpten edinilen bilgiye göre Elazığspor Kahta 02 Spor maçı sezonun en yüksek seyirci rakamı olarak kayıtlara geçti. Maçı 600 biletli seyirci takip etti. Yine aşılarını olmayan ve PCR testi yapmamış olan taraftarlar stada alınmazken, bilet satışından elde edilen hasılat hakkında açıklama yapılmadı. Müsabakada 113 resmi güvenlik görevlisi ile 35 özel güvenlik elemanı da görev yaptı.

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