Elazığ İl Özel İdare, BC Prometey karşısında

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda oynanması gereken Nesibe Aydın maçının rakip takımda görülen korona virüs vakaları nedeniyle ertelenmesinden ötürü Elazığ İl Özel İdare, gözünü Eurocup randevusuna dikti.

Elazığ İl Özel İdare, Eurocup Women 3. hafta maçında Ukrayna ekibi BC Prometey’i ağırlayacak. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında oynanması gereken Nesibe Aydın maçının rakip takımda görülen korona virüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesiyle Elazığ ekibi, Avrupa arenasına odaklandı. B Grubu'nda 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan bordobeyazlılarda hedef seyircisi karşısında Ukrayna ekibini eli boş göndermek. Bu maçın hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden Elazığ İl Özel İdare'de eksik oyuncu bulunmuyor.

27 Ekim Çarşamba günü saat 18.30’da İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmanın biletleri maç günü satışa çıkartılacak.

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