Elazığ’da belediye personeline afet eğitimi semineri

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Elazığ Belediyesi ile Elazığ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından, belediye personeline afet eğitimi ve farkındalık semineri verildi.

Elazığ Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından düzenlenen seminer, Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Seminerde afet farkındalık eğitimi, temel yangın eğitimi ve hafif arama kurtarma eğitimi konularında personellere slayt sunum eşliğinde bilgiler aktarıldı. Teorik ve uygulamalı olarak aktarılan eğitimlerin üç gün süreyle Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezinde devam edeceği öğrenildi.

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