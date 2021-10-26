FÜ Hastanesi sekreterlerine hasta ve hasta yakınları ile iletişim eğitimi

Fırat Üniversitesi Hastanesinde görev yapan sekreterlere yönelik iletişim becerileri, hasta ve hasta yakınları ile iletişim konulu eğitim verildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime Hastane Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Artaş ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Sekreterlerin hasta veya hasta yakınları ile iletişim konusunda dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgiler veren Fırat Üniversitesi Hastanesi eğitim hemşiresi Leyla Günay, "Tıbbi sekreter, hasta bakıcı, temizlik görevlisi ya da bir hekim olabiliriz, hangi konumda olursak olalım bizden yardım almak için gelen herkese, güler yüz, samimiyet, açık ve net ifadelerle yardımcı olunması gerekiyor. Sağlık personelinin, asli vazifelerinden birinin de bu olduğunu unutmamalıyız" dedi.

Sekreterlerin hasta veya hasta yakınları ile iletişim halinde iken çok yüksek ya da anlaşılmayacak kadar alçak olmayan bir ses tonu ile önemli noktaları vurgulamayı bilmesi gerektiğini ifade eden Günay, "Sağlık çalışanının ses tonunun karşılıklı olarak güven arz etmesi gerekiyor. Sağlık personelinin nazik, açık ve dürüst davranması yapılacak işleri kolaylaştırıyor. Hastanenin kalitesi artıyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.