Karakoçan’da tarım makinası dağıtımı ve sertifika töreni

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman Karakoçan ilçesini ziyaret ederek, Tarım ve Hayvancılık Altyapısını Geliştirme Projesi kapsamında tarım makinaları dağıtımı ve sertifika törenine katıldı.

Vali Toraman, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Karakoçan ilçesini ziyaret etti. Vali Toraman Karakoçan Kaymakamlığınca düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Altyapısını Geliştirme Projesi kapsamında tarım makinaları dağıtımı ve sertifika törenine katıldı. Törende kadın girişimcilere sertifikalarını takdim eden Vali Toraman, “Türkiye'de tarımda özellikle kadın girişimcisi ve kadın emeği her türlü takdirin üstündedir. Kadınlarımız bu işin çok önemli bir noktasında bulunuyorlar. Onların gayretleri, çabaları, sabırları fedakarlıkları tarif edilemez. Eğitime katılan hanım kardeşlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Eğitimini başarıyla tamamlayan kadın çiftçilere DAP Kalkınma İdaresi Hibe Desteği dahilinde 1.4 milyon lira değerinde 214 adet süt sağım makinası, 20 adet süt soğutma tankı, 18 adet küçükbaş yün kırkım makinası, 190 adet otomatik yemlik, 1 adet taş toplama makinesi ve 1 adet katı gübre dağıtma makinasının dağıtımı gerçekleştirildi. Vali Dr. Ömer Toraman sertifika töreninin ardından Karakoçan Kaymakamlığı ve Karakoçan Belediyesini ziyaret ederek Kaymakam Abdullah Şahin ve Belediye Başkanı Ayhan Akbaba’dan bilgi aldı.

İlçe mahalle ve köy muhtarları ile gerçekleştirdiği koordinasyon toplantısının ardından yapımı devam eden Karakoçan Merkez Cem Evi ve Diyanet 46 yaş Kur'an kursu inşaatında incelemelerde bulunan Vali Toraman, Sarıcan Belediyesi ve Başyurt Jandarma Karakolunu da ziyaret ederek bilgi aldı.

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