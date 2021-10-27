Elazığspor ve Elazığ Karakoçan PFDK’ya sevk edildi

TFF 3. Lig'de mücadele eden Elazığ takımları Elazığspor ve Elazığ Karakoçan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Elazığ takımları Elazığspor ve Elazığ Karakoçan FK, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Hukuk Müşavirliğince TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporunda Elazığspor’dan kulüp görevlileri Melik Fuat Önal ile Tolga Canpolat “sportmenliğe aykırı hareketi”, Elazığ Karakoçan FK futbolcusu Ahmet Can Arık ise 52 Orduspor FK maçındaki “hakareti” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan ve Hukuk Müşavirliğince 26 Eylül 2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna yapılan sevk raporlarında, "Elazığspor kulübü görevlisi Melik Fuat Önal'ın 23 Ekim 2021 tarihinde oynanan ElazığsporKahta 02 spor TFF 3. lig 1. grup müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle futbol disiplin talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24 Ekim 2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, Elazığspor kulübü görevlisi Tolga Canpolat'ın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle futbol disiplin talimatının 36. maddesi uyarınca 24 Ekim 2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. HD Elazığ Karakoçan FK kulübü futbolcusu Ahmet Can Arık'ın 22 Ekim 2021 tarihinde oynanan HD Elazığ Karakoçan FK52 Orduspor FK TFF 3. lig 2. Grup müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle futbol disiplin talimatının 41. maddesi uyarınca 23 Ekim 2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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