CHP Elazığ İl Başkanı Duran, öğrencilere Nutuk kitabını hediye etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrencilere Nutuk kitabını hediye etti.

CHP Elazığ il teşkilatı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Sivrice ilçesinde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. CHP Elazığ İl Başkanı Duran ve beraberindekiler burada öğrencilere Nutuk kitabını hediye etti. CHP Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mücadelesini özetleyen konuşmasının Nutuk kitabı olarak yayımlandığını söyledi. Duran, “Nutuk kitabının resmi tarih kaynağı olma niteliği taşımaktadır. Aziz milletine cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet ve saygıyla anıyorum. Çocuklarımıza Atatürk’ün kendi kaleme aldığı Nutuk kitabını dağıtıyoruz. 29 Ekim 1923’te tohumları atılan cumhuriyetimizin genç neferlerine ulaşmak için bu anlamlı günde 98 öğrenciye 98 Nutuk kitabını hediye ettik. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza, Mustafa Kemal’in yaşadıklarını, çektiği sıkıntıları, her şeye rağmen hiç bırakmadığı mücadelesini, bağımsızlığın nasıl ve hangi şartla altında kazanıldığını daha iyi fark edecekler. Sevgili gençler bayramımız kutlu olsun” dedi.

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