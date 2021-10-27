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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da menfez ve mazgallar temizleniyor

İHA

Elazığ'da menfez ve mazgallar temizleniyor

Elazığ Belediyesi tarafından şehir genelinde yaşanabilecek yağışlar öncesinde tüm mahallelerde mazgal, menfez, yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmaları başlatıldı.
Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, olası yağışlar sonrasında tıkanma, sel ve koku gibi nedenlerden dolayı şehir genelinde tüm cadde ve sokaklarda bulunan tüm mazgalları temizliyor. Mazgal demirleri kaldırılarak içerisinde su geçişini engelleyen gelişigüzel atılan çöpler, kuru ağaç dalları, toprak, hafriyat kalıntıları ve çeşitli materyaller temizleniyor. Yapılan çalışmalar ile hatların sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanırken, yağışlardan dolayı meydana gelebilecek olası su baskınların önüne geçilmesi hedefleniyor.
Temizlik çalışmalarının şehrin bütün cadde ve sokaklarında devam edeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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