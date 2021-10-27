Eurocup Women: Elazığ İl Özel İdare: 66 - BC Promotey: 78

Eurocup Women B Grubu 3. hafta maçında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı Ukrayna ekibi BC Prometey’e 7866 mağlup oldu.

Eurocup Women B Grubu 3. hafta maçında Elazığ İl Özel İdare, BC Prometey’i konuk etti. Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksinde oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi ilk periyodu 1918 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan Ukrayna takımı devreye 4636 önde girmeyi başardı. Üçüncü periyotta da farkı korumayı başaran Prometey, Babic ve Holmes’in 3’lükleriyle bu çeyreği de 6450 önde tamamladı. Mücadelenin son periyodunda Elazığ İl Özel İdare farkı bir ara 7 sayıya kadar düşürmesine rağmen salondan 7866’lık mağlubiyetle ayrıldı.

BC Prometey’de Ariel Atkins kaydettiği 17 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Elazığ İl Özel İdare’de Kolby Morgan’ın 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Elazığ İl Özel İdare, Eurocup Women B Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Uni Gyor’le karşı karşıya gelecek.

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