Elazığ’da Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatında sona gelindi

Elazığ Belediyesi tarafından engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için planlanan Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatında sona gelindi.
Elazığ Belediyesi tarafından sosyal donatı alanları ve eğitim aktiviteleriyle engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yaşam standartlarını yükseltecek Engelsiz Yaşam Merkezinin inşa çalışmalarında sona gelindi. Engelsiz Yaşam Merkezinin kısa sürede açılarak vatandaşların hizmetine sunulacağı öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.