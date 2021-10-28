Elazığ’daki cinayet olayında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’daki cinayet olayında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

İHA

Elazığ’daki cinayet olayında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da bir kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga olayında , 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Olay, dün sabah saatlerinde merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesinde bulunan bir çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan N.K., S.Y. ve Burak Yalçın çay ocağında bir araya geldi. Çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Burak Yalçın, S.Y. ve F.D. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken ağır yaralı Yalçın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince olayla ilgili 5 şüpheli, olayda kullandıkları silahlarla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüphelilerden 4’ü bugün adliyeye sevk edildi.
Olayda yaralanan diğer şüpheli S.Y. ’nin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ’da 107 kulübe spor malzemesi yardımı
YEREL HABERLER Elazığ’da 107 kulübe spor malzemesi yardımı
Kadir Gecesi'nde secde ettiği rivayet edilen dut ağacının hikayesi herkesi şaşırtıyor
YEREL HABERLER Kadir Gecesi'nde secde ettiği rivayet edilen dut ...
Elazığ'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER Elazığ'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Elazığ’da ot yangını paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Elazığ’da ot yangını paniğe neden oldu
Ağın’da spor tesisleri yenilendi
YEREL HABERLER Ağın’da spor tesisleri yenilendi
Elazığ’da zincirleme kaza
YEREL HABERLER Elazığ’da zincirleme kaza
Karakoçan’da müzik sınıfı açıldı
YEREL HABERLER Karakoçan’da müzik sınıfı açıldı
FÜ Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giydi
YEREL HABERLER FÜ Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giydi
Elazığ’da Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatında sona gelindi
YEREL HABERLER Elazığ’da Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatında sona ...
Elazığ İl Özel İdare Başantrenörü Acer: “Zor günler geçiriyoruz ama pes etmeyeceğiz”
YEREL HABERLER Elazığ İl Özel İdare Başantrenörü Acer: “Zor günler ...
Eurocup Women: Elazığ İl Özel İdare: 66 - BC Promotey: 78
YEREL HABERLER Eurocup Women: Elazığ İl Özel İdare: 66 - BC ...
Elazığ'da menfez ve mazgallar temizleniyor
YEREL HABERLER Elazığ'da menfez ve mazgallar temizleniyor
CHP Elazığ İl Başkanı Duran, öğrencilere Nutuk kitabını hediye etti
YEREL HABERLER CHP Elazığ İl Başkanı Duran, öğrencilere Nutuk ...
Çay ocağında husumetlisini öldürdü
YEREL HABERLER Çay ocağında husumetlisini öldürdü
Husumetlisini çay ocağında silahla vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Husumetlisini çay ocağında silahla vurarak öldürdü
Dünyanın en etkili bilim insanları arasında Fırat Üniversitesinden 42 akademisyen yer aldı
YEREL HABERLER Dünyanın en etkili bilim insanları arasında Fırat ...
Elazığspor ve Elazığ Karakoçan PFDK’ya sevk edildi
YEREL HABERLER Elazığspor ve Elazığ Karakoçan PFDK’ya sevk edildi
Karakoçan’da tarım makinası dağıtımı ve sertifika töreni
YEREL HABERLER Karakoçan’da tarım makinası dağıtımı ve sertifika ...
Elazığ Stadyumu, 2022-2023 sezonunda kapılarını açacak
YEREL HABERLER Elazığ Stadyumu, 2022-2023 sezonunda kapılarını ...
Elazığ’da asayiş ve şok uygulamalarında 103 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ’da asayiş ve şok uygulamalarında 103 şüpheli ...
Elazığ’da okul yöneticilerine ‘aşı farkındalığı’ eğitimi
YEREL HABERLER Elazığ’da okul yöneticilerine ‘aşı farkındalığı’ ...
Elazığ Belediyesinden soğuğa dayanıklı yeşillendirme çalışmaları
YEREL HABERLER Elazığ Belediyesinden soğuğa dayanıklı yeşillendirme ...
FÜ Hastanesi sekreterlerine hasta ve hasta yakınları ile iletişim eğitimi
YEREL HABERLER FÜ Hastanesi sekreterlerine hasta ve hasta yakınları ...
Fuar ve Kongre Merkezi’nde sona gelindi
YEREL HABERLER Fuar ve Kongre Merkezi’nde sona gelindi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.