Elazığspor, 29 Ekim’i Türk bayrağı açarak kutladı

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Elazığspor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıldönümünü Türk bayrağı açarak kutladı.



Nevşehir Belediyespor maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden Elazığspor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıldönümünü antrenman öncesi Türk bayrağı açarak kutladı. BordoBeyazlı takım idman öncesinde sahada dev bir Türk bayrağı açtı ve ay yıldızlı bayrağın etrafında poz verdi.

Bu etkinliğin ardından BordoBeyazlı ekip, Nevşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü. BordoBeyazlılar, Pazar günü oynanacak olan maç için cumartesi günü karayoluyla Nevşehir’e geçecek.

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