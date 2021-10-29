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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teknosa’nın yeni Elazığ mağazası açıldı

İHA

Teknosa’nın yeni Elazığ mağazası açıldı

Türkiye’nin en yaygın mağaza ağına sahip teknoloji perakende şirketi Teknosa, Elazığ’daki mağazasını bir AVM’ye taşıyarak extra formatıyla büyüttü.
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, kapsamlı müşteri deneyiminde önemli bir yeri olan mağaza yatırımlarını sürdürüyor. Türkiye’nin 69 ilinde 200’den fazla satış noktasına ulaşan Teknosa, Elazığ’da bir AVM’de, extra formatıyla yeni mağazasını açtı. Bin 42 metrekare alanda hizmet verecek olan mağazada, telekomdan bilgi teknolojilerine, tüketici elektroniğinden küçük ev aletlerine ve aksesuarlara en çok ihtiyaç duyulan teknoloji ürünleri tüketicilere sunulacak. Açılışa katılan Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, mağaza yatırımlarını müşteri odaklı bir yaklaşımla sürdürdüklerini belirterek, “Müşterilerimiz Teknosa’ya nereden ulaşmak istiyorsa, nasıl ulaşmak istiyorsa, ne zaman ulaşmak istiyorsa, teknoloji ihtiyaçlarına dair ne bulmak istiyorsa orada olmak için çalışıyoruz” dedi.

“Mağaza içi dijitalleşmeye ağırlık veriyoruz”
Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, müşterilere sunulan kesintisiz deneyimde mağazaların değerini ifade ederek, “Perakende sektörünün geleceğini bizim gibi omnichannel perakendecilerin şekillendireceğini düşünüyoruz. Müşterilerimiz Teknosa’ya nereden ulaşmak istiyorsa, nasıl ulaşmak istiyorsa, ne zaman ulaşmak istiyorsa, teknoloji ihtiyaçlarına dair ne bulmak istiyorsa orada olmak için çalışıyoruz. Bu çerçevede omnichannel stratejimizin önemli bir parçası olan mağaza yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Elazığlı müşterilerimize yeni lokasyonumuzda, daha büyük metrekarede ve daha zengin çeşitle hizmet vereceğimiz için mutluyuz. Dijital kanallarımızla birlikte, Türkiye’nin dört bir yanındaki mağazalarımızda müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak için mağaza içi dijitalleşmeye ağırlık veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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