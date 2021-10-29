Elazığ'da feci kaza: Transitin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

ElazığBingöl yolunda karşıya geçmek isterken transit aracın çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, ElazığBingöl karayolu 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y. idaresindeki 23 AAS 664 plakalı transit, anayol üzerinden karşıya geçmek isteyen Recep Akpınar ve Güllü Kökercün’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle her ikisi de metrelerce uzağa savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri her ikisinin de öldüğünü belirledi. Her ikisinin de cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Akpınar’ın, Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar’ın akrabası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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