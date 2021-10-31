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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz’deki yangınlar bitki çaylarının fiyatını artırdı

İHA

Akdeniz’deki yangınlar bitki çaylarının fiyatını artırdı

Elazığ’da kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, bağışıklıklarını güçlü tutmak için bitki çaylarına yöneldi. Bu yıl Akdeniz bölgesinde yaşanan yangınların bitki çaylarının fiyatını artırdığı öğrenildi.
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, bağışıklıklarını güçlü tutarak grip, nezle ve aynı zamanda Covid19’dan korunmak için doğal bitki çaylarına yöneldi. Bu kapsamda vatandaşlar tarihi Kapalı Çarşı’nın yolunu tuttu. Kapalı Çarşıdaki aktarlara giden vatandaşlar, adaçayı, kuşburnu, ıhlamur, papatya, zencefil, fesleğen, nane limon ve havlıcan gibi ürünlere yöneldi. Fiyatların bu sene biraz yüksek olduğunu belirten aktar Gani Bakırcı yükselmenin sebebinin Akdeniz Bölgesinde yaşanan orman yangınları olduğunu dile getirdi. Bakırcı, adaçayının 60, ıhlamurun 250, tarçının ise 140 lira olduğunu söyledi.
Havaların soğumasıyla bitki çaylarına talebin arttığını belirten Gani Bakırcı, "Havalar biraz soğumaya başladı onun için şu anda vatandaşlarımız soğuk algınlığı için karışım bitkileri talep ediyor. Talep ettikleri, kış çayı, kuşburnu, ıhlamur, papatya, zencefil gibi karışım çaylarımız var. Bunun yanı sıra müşterinin talep ettiği ıhlamur çayı var veya evlerinde yapabilecekleri nane limon var. Kışın kullanabilecekleri boğaz ağrısı için adaçayıyla gargara yapabilirler. Adaçayıyla gargara yapıldığı zaman farenjit üst solunum yollarına faydası var. Bebeklerde veya çocuklarda öksürük olduğu zaman hatmi çiçeği kullanabilirler. Fiyatlar bu sene biraz yüksek. Yükselmenin sebebi Akdeniz Bölgesinde orman yangınları olduğundan dolayı adaçayı, ıhlamur bu tür bitkiler Akdeniz Bölgesinden geldiğinden dolayı biraz fiyatlar arttı. Adaçayı şu anda 60 lira, ıhlamur 200250 arasında değişiyor boru tarçın 140 liradır. Şu anda en çok tercih edilen kış çayıdır. İçinde ıhlamur, papatya zencefil var. Bu çayı sıcak suya bir tutam atıldıktan sonra 5 dakika demlendikten sonra tercihe bağlı bal veya şekerle tatlandırarak günde iki üç defa içilebilir" dedi.
Kış aylarında bitki çaylarına aşırı yoğunluk olduğunu dile getiren Yargıç Emir ise, "Sonbaharın gelişi, havaların soğumasıyla birlikte kış aylarında aşırı bir yoğunluk var. Özellikle bu bitkilerimizin arasında vazgeçilmezleri ıhlamur, kuşburnu, fesleğen, adaçayı, papatya, yeşil çay, nane limon bu tür gibi karışımlar mevcuttur. Bir de bizim kendimize özel karışımlarımız vardır. Hastalığa göre bitki karışımları ve çaylarımız var. Özellikle son zamanlarda bu çaylara rağbet vardır. En çok nane limon, ıhlamur, nane, ada çayı, papatya, yeşil çay ve havlıcan satılıyor” diye konuştu.

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