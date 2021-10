Elazığ'da Kızılay Haftası yürüyüşü

Elazığ'da 'Kızılay Haftası' dolayısıyla Türk Kızılay Elazığ Şubesi tarafından yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Her yıl 29 Ekim4 Kasım tarihleri arasında tüm Türkiye’de ‘Kızılay Haftası’ nedeniyle etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Türk Kızılay Elazığ Şubesi tarafından yürüyüş etkinliği düzenlendi. İzzetpaşa Camii önünde toplanan Kızılay temsilcileri ve gönüllüleri, ellerinde ‘Sensiz olmaz, gönüllü ol’, ‘İyi geleceksin’ ve ‘Görevimiz gönüllülük’ yazılarıyla Öğretmenevine kadar yürüdü.

Toplumun her kesiminden Kızılay’a destek olunması gerektiğini vurgulayan Elazığ Türk Kızılay Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, "29 Ekim 4 Kasım arası kutlanan Kızılay Haftası münasebetiyle tüm Türkiye’de 31 Ekim'de saat 14.00’da eş zamanlı olarak Kızılay Haftası'na yönelik bir yürüyüş düzenlendi. Biz de Elazığ Kızılay Şubesi olarak kurumsal çalışan arkadaşlarımız, gönüllülerimiz ve bağışçılarımızla birlikte Türk Kızılay’ını çocuklarımıza, gençlerimize tanıtmak amaçlı yürüyüş düzenledik. Bu iyilik çınarı her nerede olursa olsun ızdıraplarını dindirmek için 153 yıldır mücadele etmekte. Bu mücadelesini 153 yıl daha mücadeleleri ileriye taşımak için Kızılay’ımızı çocuklarımıza, gençlerimize ve toplumumuza tanıtmak için bu faaliyetlerimiz devam edecektir. Allah nasip ederse 3 ve 4 Kasım'da Öğretmenevi yanında bulunan Valilik Meydanında Kızılay Sokağı açılacak. Ben buradan tüm anne ve babalara çocuklarını bu sokağa getirip Kızılay’ı tanıtmalarını önemle istirham ediyorum" dedi.

Türk Kızılay’ının birçok alanda faaliyetlerini yürüttüğünü aktaran Başkan Kızılkaya "Kan hizmetlerinden, gençlik hizmetleri, eğitim hizmetleri, yaşlı bakımından aş evlerine kadar insanın olduğu her yerde olmaya çaba ve gayret göstermiş. Bundan sonra da inşallah varlığı daim olacaktır. Bu varlığının daim olması için hem Kızılay’ın tanıtılması hem de desteklenmesine ihtiyaç vardır" diye konuştu.

