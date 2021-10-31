Bölgesel Amatör Lig: Kovancılarspor: 4 - Bismil 21 Sportif Faaliyetler: 0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bölgesel Amatör Lig: Kovancılarspor: 4 - Bismil 21 Sportif Faaliyetler: 0

İHA

Bölgesel Amatör Lig: Kovancılarspor: 4 - Bismil 21 Sportif Faaliyetler: 0

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup’un ilk haftasında Kovancılarspor, evinde karşılaştığı Bismil 21 Sportif Faaliyetler’i 40 mağlup etti.
Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup ilk hafta maçında Kovancılarspor, Bismil 21 Sportif Faaliyetler’i konuk etti. Gençlik Merkezi Sahası’nda oynanan maçın ilk yarısını Elazığ ekibi Samet Biçer, Ersen Kantarcıoğlu ve Abdulbaki Umay’ın golleriyle 30 önde tamamladı. İkinci yarıda Emrah Köysüren’le bir gol daha bulan BordoMavililer sahadan 40’lık farklı galibiyetle ayrıldı. Lige farklı bir galibiyetle başlayan Kovancılarspor, ikinci hafta maçında 12 Bingölspor’la deplasmanda karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 83 - UY İzmit Belediyespor: 90
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: ...
Elazığ'da Kızılay Haftası yürüyüşü
YEREL HABERLER Elazığ'da Kızılay Haftası yürüyüşü
Elazığ SYSK, Gaziantep’ten 1 puanla döndü
YEREL HABERLER Elazığ SYSK, Gaziantep’ten 1 puanla döndü
Cumhuriyet Bayramı turnuvaları sona erdi
YEREL HABERLER Cumhuriyet Bayramı turnuvaları sona erdi
Akdeniz’deki yangınlar bitki çaylarının fiyatını artırdı
YEREL HABERLER Akdeniz’deki yangınlar bitki çaylarının fiyatını ...
Elazığlı 3 sporcu milli takıma seçildi
YEREL HABERLER Elazığlı 3 sporcu milli takıma seçildi
Şeker pancarının tarladan sofralara uzanan tatlı yolculuğu
YEREL HABERLER Şeker pancarının tarladan sofralara uzanan tatlı ...
Bölgesel Amatör Lig’de Elazığ derbisini FÜ kazandı
YEREL HABERLER Bölgesel Amatör Lig’de Elazığ derbisini FÜ kazandı
Elazığ’da "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası" düzenlendi
YEREL HABERLER Elazığ’da "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç ...
Elazığ’da ‘En İyi Narkotik Anne’ projesi
YEREL HABERLER Elazığ’da ‘En İyi Narkotik Anne’ projesi
Altınla beraber sahtesi de arttı, kuyumcular başkanı uyardı
YEREL HABERLER Altınla beraber sahtesi de arttı, kuyumcular başkanı ...
Elazığ'da, minibüsün çarptığı 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Elazığ'da, minibüsün çarptığı 2 kişi öldü
Elazığ'da feci kaza: Transitin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elazığ'da feci kaza: Transitin çarptığı 2 kişi ...
AK Parti'li Usta: Bugün 'Kavala' diyenler dün İmralı'dakine 'özgürlük' diye bağıranlardı
YEREL HABERLER AK Parti'li Usta: Bugün 'Kavala' diyenler dün ...
AK Parti’li Usta: “Bu ülkede AK Parti iktidarıyla birlikte insana insan olduğu için değer veren bir anlayışa geçildi”
YEREL HABERLER AK Parti’li Usta: “Bu ülkede AK Parti iktidarıyla ...
Elazığ'da 3 çocuk annesini öldüren zanlıya müebbet hapis Elazığ'da 3 çocuk annesini öldüren zanlıya iyi hal indirimi uygulanmadı Zanlının kadını daha önce güvenlik güçlerinin yanında ‘Onu bizzat köy meydanında vuracağım’ şeklinde tehdit ettiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Elazığ'da 3 çocuk annesini öldüren zanlıya müebbet ...
Elazığ’da bayat ekmek ve artık yemekler mamaya dönüşüyor
YEREL HABERLER Elazığ’da bayat ekmek ve artık yemekler mamaya ...
Elazığ’da 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu yapıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu yapıldı
Elazığ’da park halindeki minibüs yandı
YEREL HABERLER Elazığ’da park halindeki minibüs yandı
Elazığ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Elazığ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla ...
Elazığ’da sağanak yağış etkili oldu
YEREL HABERLER Elazığ’da sağanak yağış etkili oldu
Teknosa’nın yeni Elazığ mağazası açıldı
YEREL HABERLER Teknosa’nın yeni Elazığ mağazası açıldı
Elazığspor, 29 Ekim’i Türk bayrağı açarak kutladı
YEREL HABERLER Elazığspor, 29 Ekim’i Türk bayrağı açarak kutladı
Elazığ takımlarının cezaları belli oldu
YEREL HABERLER Elazığ takımlarının cezaları belli oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.