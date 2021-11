Dede mesleğini devam ettirerek 3 atölye açtı, 15 kişiye istihdam sağlıyor

Elazığlı genç girişimci Hadin Bulut, dededen kalan tespihçilik mesleğini büyüterek şimdiye kadar 3 atölye açıp 15 kişiye de istihdam sağladı.

Elazığ’da yaşayan genç girişimci Hadin Bulut, dede mesleği tespihçiliği devam ettiriyor. Genç girişimci Bulut, antikacı ve koleksiyonculardan aldığı malzemeleri işleyerek tespihe dönüştürüyor. 5 yaşından beri tespihle uğraş içerisinde olan ve zamanla babasından devraldığı bu mesleği tek başına devam ettiren Bulut, şimdilerde 3 atölyede faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 15 kişiye istihdam alanı oluşturan ve her türlü malzemeden tespih üretimi yapan Bulut, Arap ülkeleri başta olmak üzere birçok Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine de sipariş gönderiyor.



5 yaşından beri tespihçilikle uğraşıyor

5 yaşından beri bu meslekte olduğunu dile getiren Hadin Bulut (26), "5 yaşından beri bu mesleğin içindeyim. Babamın bize bıraktığı nadide mesleği devam ettiriyorum. Ufak yaşta bu işe başlamamın en güzel yönü, şu anda her türlü malzemenin ne olduğunu ve analizini edebiliyoruz. Elimizde damla kehribardan tutun şu anda trend olan malzemelerden katalinler bulunuyor. Almanların yaklaşık 100 yıl önce döktükleri malzemeleri obje olarak kullanmışlar. Biz de kimsenin tahmin edemeyeceği ve köşeye attıkları parçaları, tespihe çevirdiğimizde ortaya muazzam bir görüntü çıktı. Çin'den 100 senelik bir malzeme var ve altında bir yazı var okuyamıyoruz. Üzerinde hayvan figürü olan bu malzemeyi tespihe çeviriyoruz. Piyasada pek nadir bulunan bir ürün var ve yüzde 90’ı ilk defa görüyordur, bunu da tespihe çeviriyoruz. Bir tespihin değeri, 2 bin ile 5 bin lira arasında değişiyor" dedi.



15 kişinin ekmek kapısı oldu

15 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Bulut, "Bu ürünler Türkiye’de pek yok, yurt dışından geliyor. Burada genelde Osmanlı tespihleri var. O da dededen babadan kaldığı için bulunuyor. Bu ürünlerimiz, Almanya, Hollanda ve Çin’den çok geliyor. Gördüğünüz bütün ürünler, bizim imalatımız. 3 tane atölyemiz var. Her atölyede 45 tane eleman çalışıyor. Genç girişimci olarak dede mesleğini devam ettiriyorum. Onlarla birlikte, el birliğiyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben bu mesleği çok seviyorum. Her gün de üzerine bir şey katmaya çalışıyorum. İnşallah bu mesleği hayatımın yettiği yere kadar götüreceğim” diye konuştu.

