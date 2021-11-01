Elazığ amatör liginde ilk hafta tamamlandı

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Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde ilk hafta maçları tamamlandı.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde 20212022 sezonu başladı. Geride kalan ilk hafta maçları sonunda fileler toplam 43 kez sallandı. İki maçın hükmen galibiyetle sonuçlandığı haftada en farklı galibiyeti Adaletspor’u 111 mağlup eden Sanayi Sitespor ulaştı. Alınan sonuçlar şöyle; Aksaray Gençlik 30 Karakoçangücü (Hükmen). Maliyespor 03 Dsispor. Hicret Gençlik 22 Paluspor. Elazığ Üsküdarspor 32 Sivricespor. Sürsürüspor 03 Karakoçan 1985 (Hükmen). Beyhan Belediye 02 Şekerspor. Sanayi Sitespor 111 Elazığ Adaletspor. İl Özel İdare 91 Yeni Mahalle. Tayfunspor 31 Abdullahpaşaspor. Baskil Şafakspor 03 Arıcakspor. Ayrıca ilk hafta maçlarında geçen sezon 2. Amatör’den 1. Amatör’e yükselen Baskil Şafakspor, Beyhan Belediyespor, Elazığ Adaletspor, Elazığ Üsküdarspor, İl Özel İdarespor, Sanayi Sitespor, Sivricespor, Tayfunspor ve Yeni Mahallespor’a şampiyonluk kupaları verildi.

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