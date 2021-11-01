TVF 2. Lig: Elazığ Aksaray Gençlik: 3 - Erzincan Yurdum Gençlik: 0

Sezona kötü bir başlangıç yapan Elazığ Aksaray Gençlikspor, ilk galibiyetini evinde Erzincan Yurdum Gençlikspor'a karşı 30’lık skorla elde etti.

Türkiye Voleybol Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden Elazığ Aksaray Gençlik, ilk galibiyetine 3. hafta sonunda ulaştı. Sezona 2'de 0 yaparak başlayan Elazığ ekibi 3. hafta maçında evinde karşılaştığı Erzincan ekibini set vermeden mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. 8 takımın mücadele ettiği Erkekler Voleybol 2. Lig 7. Grubun 3. haftasında Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Elazığ Aksaray Gençlik, Erzincan Yurdum Gençlik'i 1. sette 2520, 2. sette 2522 ve 3. sette 2523’lük skorlarla 30 mağlup ederek ilk 3 puanını aldı.

Aksaray Gençlik, önümüzdeki haftayı Bağlar Belediye ligden çekildiği için maç yapmadan bay olarak geçecek.

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